影／王功漁火節擲筊福海宮媽祖擇定8月15、16日登場

▲彰化縣長王惠美第三度到王功福海宮擲筊，向福海媽請示王功漁火節及媽祖聯合遶境舉辦日期，王功漁火節媽祖擇定8月15、16日登場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

福海媽點頭了！疫情趨緩，彰化縣政府將續辦2020王功漁火節，縣長王惠美今（6）日至王功福海宮擲筊祈福，經請示媽祖擇定日期，8月15、16日登場，王惠美於2月20日在福海宮向媽祖請示王功漁火節活動日期，當時因疫情嚴峻，王惠美改問為疫情舉辦祈安法會，媽祖給予聖筊，祈安法會3月1日結束；福海宮主委林益模也強調，福海宮也將會配合活動一起加碼，迎接全國遊客。

▲縣長王惠美至王功福海宮擲筊祈福，先以疏文向媽祖稟報。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

彰化縣王功漁火節和媽祖聯合遶境舉辦日期，先前因新冠肺炎疫情，縣長王惠美怎麼都「博嘸杯」，今（6）日第三度到王功福海宮擲筊，媽祖應允國曆8月15、16日舉辦王功漁火節，至於媽祖聯合遶境又「博嘸杯」，因此決定暫時不舉辦。

王惠美讀完疏文，在大爐焚燒上達天聽，吉時擲筊請示媽祖。農業處選了四組日期，前三組一個聖筊都沒有，第四組8月15日至16日連得三個聖筊。

▲王惠美接著再請示媽祖聯合遶境舉辦日期，福海宮管理委員會主任委員林益模請示媽祖「要不要辦？」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

王惠美接著再請示媽祖聯合遶境舉辦日期，福海宮管理委員會主任委員林益模請示媽祖「要不要辦？」，王惠美擲得兩聖筊，第三個陰筊，林益模又問「要不要和王功漁火節合辦？」王惠美擲得一聖筊，第二個陰筊。眾人決定不再請示，「讓媽祖再思考」。

王功漁火節和媽祖聯合遶境是彰化縣兩大年度盛事，王功漁火節主場地之一在芳苑鄉王功福海宮，由縣長或副縣長擲筊請示媽祖舉辦日期。媽祖聯合遶境今年爐主是福海宮，因此縣政府安排春節後，縣長到福海宮一併請示舉辦日期，結果媽祖都不答應。

▲福海宮創建於清嘉慶十年(西元1812年)，主祀神祇為媽祖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

王惠美表示，今年王功漁火節活動將以祈福嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀、地方美食饗宴等四大主軸舉辦，除此之外，今年度將延續辦理廣受好評的千人烤蚵活動，並預計與當地店家推出漁火節限定優惠，活動內容多元有趣，屆時邀請民眾前來。