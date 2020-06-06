雲林後疫情時代力拼觀光　張麗善率團隊登大尖山賞美景

▲鄉長沈勝騰撥開鐵皮屋前雜草露出「古坑鄉松林22之22號」門牌。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.06）

▲張麗善於二尖山聽取簡報後，說明步道修復進度。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.06）

▲張麗善與遊客合影，邀你一起來爬山。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.06）

▲茶園步道讓遊客可以更深度體驗雲林脊梁山脈風光。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.06）

迎接後疫情時代來臨，繼上週末華山健走行銷雲林觀光後，今(6)日一早雲林縣長張麗善在古坑鄉長沈勝騰等人陪同下，再度率領縣府一級主管登上有「雲林玉山」美稱的二尖山再通往大尖山，於二尖山聽取簡報並勘查步道修復進度，要求縣府團隊練體力行銷觀光，邀請全國山友來雲林走走，享受好山好水與特色美食。張麗善表示，雲林縣各原本禁制的場所，自6月1日逐漸解封，防疫期間縣府各局處同仁全力投入防疫，解禁後更要力拼觀光，除規劃推出「雲林安心旅遊Let’s GO！」系列活動，包括雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」等兩種體驗遊程，今天再度帶頭率領全體主管登二尖山及大尖山，直播雲林美景邀請民眾來雲林一遊。張麗善說，親身體驗登上大尖、二尖的舒適，宛如打開任督二脈，只有親臨實境，方知古老步道之幽、雲林之美，沿路茶園景麗，重巒疊嶂，空氣清新，好山好水，希望全民來共享。古坑鄉長沈勝騰於接近二尖山頂處約10多公尺的一處鐵皮小屋，撥開雜草露出古坑鄉松林22之22號門牌，沈勝騰說，縣府已開始修建從龜仔頭到二尖山步道，整建工程約一千多公尺，還有從教育園區上大尖山的步道，修建後遊客將有安全舒適的登山步道。城鄉處長林長造表示，縣府已爭取到觀光局經費1000萬元要進行二尖山步道整建工程，刻正辦理工程細部設計作業中；另縣府也自籌600萬元，辦理10-5步道整建工程，現正施工中。林長造又說，未來兩條步道整建完竣後，將可連結華山教育農園、10-5步道、大尖山、二尖山、4-2步道、華山山豬湖、情人吊橋、小天梯吊橋、土石流步道等景點，形成一環狀的步道系統，讓遊客可以更深度體驗雲林脊梁山脈風光。