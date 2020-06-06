同意罷免超過93萬票通過　許崑源：尊重高雄市選民選擇

▲韓國瑜率領高市府團隊在今天下午五點半在高市府四維行政中心，支持者不捨痛苦。（圖／記者張文晃攝，2020.06.06）

▲韓粉於四維行政中心表達對韓國瑜的支持。（圖／記者張文晃攝，2020.06.06）

▲高雄市民在市府行政中心前對韓國瑜表達支持與感謝之意。（圖／記者張文晃攝，2020.06.06）

▲高雄市民在市府行政中心前對韓國瑜表達支持與感謝之意。（圖／記者張文晃攝，2020.06.06）

高雄市長韓國瑜罷免案通過，且同意票高達90多萬，大幅跨越罷免門檻；韓國瑜今(6)日率領高市府團隊在市府召開記者會表示，他有「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，感謝當初支持他擔任市長的高雄市民、遺憾民進黨用盡全力鬥爭罷韓，也遺憾他為高雄規畫的國際化道路無法推動。國民黨籍高雄市議長許崑源及國民黨團均表示尊重高雄市民的選擇及罷免投票結果表示尊重。高雄市長韓國瑜確定罷免通過後，韓國瑜率領高市府團隊在今天下午五點半在高市府四維行政中心，對罷免結果發表談話；韓國瑜說他有「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，兩個感謝：感謝當初支持他擔任高雄市長的89萬2千位高雄市民、感謝優秀的高市府團隊；三個遺憾：民進黨集中力量組成罷韓國家隊，全力造謠抹黑韓國瑜，卻不用在造福國家人民；遺憾高市府團隊施政成績全國最優，卻一再遭到造謠抹黑；最大的遺憾他所提出的高雄國際化的道路無法繼續推動。許崑源除表示尊重高雄市民的選擇外，也對市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長，感到非常遺憾。他感謝市府團隊在過去一年半的努力與打拚，高雄的進步不能停，期盼高雄愈來愈好。高雄市議會國民黨黨團發表六點聲明強調，這段時間以來造成高雄市民的紛擾不安，向高雄市民致歉，要向所有高雄市民致敬，因為選民們用選票，實現了民主的真諦。這次選舉過程中，有許多的不公不義情事存在，國民黨團還是尊重高雄市民的選擇。選舉結果，證明黨團傾聽市民心聲的努力不夠，導致天秤失衡，出現令人遺憾的結果。高市國民黨團也認為，紛擾終究會過去，國民黨團將會更深刻反省，也會站在高雄市民這一邊，克盡職責監督市政來為高雄市民服務，爭取所有市民的認同，這也是國民黨不變的原則和初衷，希望紛擾的政治，不再影響高雄市的進步，這個熱情的城市值得您我共同來努力。期待雨過總會天晴，國民黨和高雄市民一樣，有信心打造這個熱情城市，展現它的活力和榮光。