罷韓成功　罷韓四君子：感謝高雄人一起完成光榮民主印記

▲罷韓選前之夜「重返美麗島反恐大遊行」空拍圖。（圖/記者郭俊暉攝）

▲在罷韓案確定以93萬9090票通後後，罷韓團體今（６）日在光復高雄總部召開國際記者會，將整個罷韓活動掀起最高點。(圖／記者郭俊暉攝，2020.06.06)

▲在罷韓案確定以93萬9090票通後後，Wecare高雄總部湧進上萬的支持者。(圖／記者郭俊暉攝，2020.06.06)

在罷韓案確定以93萬9090票通後後，罷韓團體今（６）日在光復高雄總部召開國際記者會，罷韓四君子在傍晚6點上台鞠躬致意，6點6分進到光復高雄總部內召開國際記者會，除感謝高雄人一起完成光榮的民主印記，也希望大家攜手擁抱不同意見的人，明天起也將一起修補過去被撕裂的高雄。罷韓領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草發言人李佾潔、在舞台上深深一鞠躬：謝謝大家！謝謝高雄！強調今天的舞台不是四人的，是台下所有群眾的，今天的勝利，是屬於高雄市民的！罷韓領銜人陳冠榮表示，今天的勝利，是代表高雄人對過去的狀況、對高雄的困境，一起坐下來理性討論解決，讓高雄面對更好的未來。陳冠榮也認為下一位市長，要非常熱愛高雄、真心熱愛高雄的人才能接下這個重擔。他也強調，從這次罷免結果中，所有的政治人物都要知道，人民睜大眼睛看著你，如果你做得不好，人民會罷免你，如果做得好，會支持你。Wecare高雄發起人尹立感謝高雄市民，讓民主光榮再現，希望投票的激情、衝突、對立，在結果出來後都能過去，大家一起攜手並進。大家已在台灣民主發展過程留下印記，但也看到台灣民主的脆弱。台灣的民主自由，在2018年成為境外勢力操控的破口，希望在罷免案投票後，台灣人民可以更理性看待相關訊息。不要再被操弄。台灣基進黨新聞部副主任張博洋說，「這是一場只能開心一個晚上的勝利」，明天開始，高雄會是一個新的城市，每個市民都是新的主角。歷史可能不會記得「罷韓四君子」，但歷史會記得高雄市民在六月六日所做的決定。公民割草行動發言人李佾潔指出，「新生命已經到來，高雄人請為自己鼓掌」，對立、仇視、謊言要終結了，高雄人應牽起身邊的人往前走，這次成功了，高雄人用自己的實力抬頭挺胸站起來，高雄是光榮的城市、民主的首都。