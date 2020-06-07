影／防疫逐漸解封　北斗警分局帶頭挽袖捐熱血

▲北斗警分局警察志工中隊、慈化慈善會舉辦「挽袖捐血、捐血有愛 從你我開始」捐血公益活動，共有413袋鮮血挹注。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.07）

受到新型冠狀病毒影響，民眾出門意願降低，進而導致捐血人數銳減，直到近期疫情逐漸趨緩、防疫措施逐漸解封，北斗警分局警察志工中隊、慈化慈善會今（7）日在北斗分局前，舉辦「挽袖捐血、捐血有愛 從你我開始」捐血公益活動，共有413袋鮮血挹注。

▲北斗警分局帶頭舉辦捐血活動，警分局長謝錫釗率先挽袖捐血。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.07）

由於疫情爆發後，全台血液庫存量皆連告急，台中捐血中心人員說，目前各種血型都缺，台中捐血中心B型血剩不到5天的安全庫存期，警察節前夕，北斗警分局特結合北斗警察志工中隊、民防中隊及慈化慈善會，舉辦捐血公益活動，希望大家踴躍捲袖捐血讓血荒能夠跟著疫情逐漸趨緩。

北斗警分局長謝錫釗、志工中隊長黃旗旺帶領員警及志工中隊隊員、警友參與，吸引不少民眾挽袖共襄盛舉，場面熱烈，並於活動中與捐血民眾做防詐騙、婦幼安全、交通安全及為民服務等宣導。

▲台中捐血中心也派2部大型血車辦理這次的捐血活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.07）

謝錫釗表示，正是國內所有醫療院所面臨嚴重缺血的高峰季節，為了避免影響到醫院病患醫療品質，特別號召舉辦「挽袖捐血、捐血有愛 從你我開始」捐血公益活動，台中捐血中心也派2部大型血車辦理這次的捐血活動。

謝錫釗說，捐血助人既簡單又健康，捐血者不但將自己的熱血化成溫暖的愛心，傳遞給最需要的病人，捐血更能促進本身新陳代謝、提升身體免疫力，對健康也有相當的助益，稱得上一舉數得，尤其能在關鍵時刻救人一命，可說是相當有意義的行為。