再造灣麗海洋願景　中州科大協助苑裡變得更美

苗栗縣苑裡鎮是個鄰海的鄉鎮，美麗的海岸線更勾畫出無盡的風情，苑裡鎮公所、中州科技大學今（7）日成立了「苑裡海洋文化推廣小組」，邀請中州科大時尚系學生進行海洋環保意象走秀及淨灘活動。苑裡鎮長劉秋東表示，藉由大家的共同努力，讓苑裡鎮能夠永續發展、永保灣麗美景。

▲中州科大時尚系學生於成立典禮上進行海洋環保意象走秀。（中州科大提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.07）

苗栗縣苑裡鎮向來都是遊客尋幽訪勝的好地方，不管是古厝秘境、藺草編織或是老街美食，都讓前來的遊客流連忘返，其中典型的西海岸沙灘，更是欣賞日落的好去處。每年到了4、5月份的時候，苑裡沙灘只要海水退潮，像是撒了抹茶粉般的綠石槽，立刻印入眼簾，往往都會讓前來遊玩的旅客驚呼不已。

▲苑裡鎮長劉秋東(右一)帶領志工淨灘。（中州科大提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.07）

為了維護苑裡鎮如詩如畫般的美景，苑裡鎮公所與中州科技大學合作，全力配合行政院海洋委員會，在6月8日世界海洋日前夕成立了「苑裡海洋文化推廣小組」，縱向聯繫了多位里長與社區發展協會理事長，動員村里的民眾在安全前提的考量之下，不定時的進行淨灘活動，讓苑裡鎮的海岸線永保乾淨美麗。

中州科技大學校長黃思倫表示，「再造灣麗 海洋願景」計畫將以社區為單位，藉由社區組織、導覽人員培訓、生態導覽體驗、環境監測、淨灘活動等方式，讓更多人認識苑裡海洋資源的多樣豐富性，並將環境保育的觀念逐步落實在在地居民的生活中，未來將帶領民眾、學生持續進行淨灘及石滬復原維護作業，使石滬文化、沙岸沙丘地貌、海洋生態物種等資源永續發展。

▲苑裡鎮公所結合中州科技大學於6月7日成立「苑裡海洋文化推廣小組」，苑裡鎮長劉秋東(右八)、中州科大黃思倫校長(右一)暨各界貴賓親臨參加。（中州科大提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.07）

黃思倫說，希望藉由一系列新創活動辦理，吸引外出遊子投入家鄉產業轉型與精進，使苑裡鎮成為休閒旅遊觀光好去處，最後，透過地方創生，復興地方產業、創造就業人口，促進人口回流，讓這個有苗栗穀倉、藺草原鄉以及抹茶海岸之稱的苑裡鎮能夠永保「灣麗海洋」的美麗景緻，以及達成「均衡台灣」的地方創生終極目標。