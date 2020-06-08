影／扶輪社基金挹注　芬園國中打造創客基地

▲芬園國中獲得國際扶輪基金挹注成立創客基地、多功能機器人教室正式揭牌成立。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣芬園國中獲得台中台美等9個扶輪社聯合投入4萬美元、折合台幣120萬元，打造多功能的機器人教室「智慧美寶創客基地」，彰化縣長王惠美與社長陳芳倩、總監謝東龍仁等人，7日舉行揭牌啟用儀式，王惠美盼科技教育縮短城鄉差距。

▲彰化縣長王惠美體驗「繽芬板控車」。（圖／記者陳雅芳攝影）

國際扶輪3461地區與台中的台美、東南、中興、東興和台興扶輪社，加上韓國國際扶輪3690地區共9個扶輪社，認同芬園國中校長蔣秉芳提出的「基礎科學課程，翻轉學子未來發展」計畫，協助爭取國際扶輪基金，打造創客基地，盼將AI基本概念、知識技術深植偏鄉學子心中，讓AI教育向下扎根。

活動現場學校團隊精心設計了機器人課程，分別是「芬芳樂園」、「繽芬板控車」、「踢一場美麗的足球賽」、「來吧，森林朋友大會合！」及「芬園米粉一剁讚」，讓參與的貴賓們一起體驗。

「智慧美寶創客基地」，教室牆面上最大的機器人，由芬園國中學生林怡蓁同學設計，師生共同命名為「美寶」，感恩由台「美」扶輪社最美的阿姨們所力促的最棒機器人（寶，bot）。

▲機器人課程體驗-縣長操作機器人。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美表示，從她上任後積極推廣英文以及AI教育，於108年在花壇國中創立全國第一所AIoT智慧聯網教育中心，之後在成功高中創立第二間，未來更會引進國立大學師資做相關的培育，並與業界合作，開創AIoT種子師資的培訓班，提升彰化縣的科技教育。

陳芳倩表示，蔣秉芳校長所推動的AI課程，令大家相當感動，因此聯合國際扶輪社共同協助設立AI創客教室，期望芬園國中孩子未來有更寬廣的前程。