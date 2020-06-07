影／彰化街頭藝人認證審查619公布結果

打拳頭賣技藝，十八般武藝樣樣精通！彰化縣街頭藝人認證審查今（7）日在八卦山大佛風景區內分區舉行，180組報名的街頭藝人，有人物素描、吉他彈唱、薩克斯風演奏、魔術、造型氣球，及爵士鼓演奏等，熱鬧滾滾，結果將在19日公布在文化局的網站。

▲彰化縣目前有59處街頭藝人表演場地，如火車站前、八卦山、鹿港公會堂、溪湖糖廠等，讓表演者自由選擇、充分發揮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.07）

彰化縣長王惠美表示，今年報名者來自全國各地180件報名，分別有「視覺藝術類」2件、「表演藝術類」156件、「創意工藝類」22件，表演內容多元豐富，這些身懷十八般武藝的街頭藝人，使出渾身解數，互相尬場，展演項目有:人物素描、吉他彈唱、薩克斯風演奏、魔術、造型氣球以及爵士鼓演奏等，眾多街頭藝人，在60分鐘內相互較勁、各顯神通，讓八卦山大佛風景區頓成熱鬧沸騰的全國才藝大會考。

王惠美說，全縣目前有59處街頭藝人表演場地，如火車站前、八卦山、鹿港公會堂、溪湖糖廠等，讓表演者自由選擇、充分發揮；除了縣府的大型活動，養護中心、弱勢團體等公益表演也能見到街頭藝人身影。文化局也開放「以證換證」，申請者憑外縣市核發的街頭藝人證照、加上200元工本費，就能直接換發彰化縣證照，省去舟車勞頓的辛勞與經濟負擔。

▲彰化縣目前有59處街頭藝人表演場地，縣府的大型活動，養護中心、弱勢團體等公益表演也能見到街頭藝人身影。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.07）

70歲報名者施汝松揚琴表演，他說，父親生前組樂團到各地宮廟、活動表演，留下許多他親手製作的樂器，這幾年也開始學習樂器，希望讓父親的樂器繼續流傳，考上街頭藝人可以有更大空間分享北管音樂，今天家族成員到場陪他考照，為他打氣。

61歲蘇勝彬從事倉庫管理工作，已開始規劃退休生活，他吹洞簫外，還因應環保用銅管、水管自製橫笛吹奏，他說，這是第一次參加街頭藝人考照，獲得認證再打算是否要開始表演。

▲彰化縣街頭藝人認證審查在八卦山大佛風景區內分區舉行，180組報名的街頭藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.07）

王惠美指出，今年是彰化縣第12年辦理街頭藝人認證考照，這次報名來自全國各地各有18般武藝，縣府邀請到各個領域的學者專家來做評分，參加者共有1個小時的時間可以展現才藝，讓專家學者來評判是否有符合標準，平均80分以上就可以通過。