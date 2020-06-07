台鐵員林火車站旅客落軌被撞死亡　部分列車受影響

台鐵西部幹線員林站驚傳旅客落軌死傷事故，今（7）日傍晚4點48分台鐵134次由屏東開往七堵的自強號列車剛好進站，月台上一名身穿紅白條紋的旅客蹤身跳下月台，由於列車還在減速，旅客當場死亡，詳細事件發生原因由鐵路警察局調查釐清。

▲一列134車次自強號在員林車站時，突然發生一名進站旅客自月台掉落事故，站方人員獲報緊急通報消防隊到場救護。（民眾提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.07）

7日下午4時47分，一列134車次自強號在員林車站時，突然發生一名進站旅客自月台掉落事故，站方人員獲報緊急通報消防隊到場救護，彰化縣消防局指出，因到場查看，傷者在軌道上，肢體與支離破碎，認定已死亡，因此並未送醫搶救。

這輛從屏東開往七堵的自強號列車剛進站，就撞上從第二月台落軌的男子，男子卡在列車下，身體已肢離破碎，列車司機和目睹者都受到驚嚇，也造成彰化縣社頭往員林段改東正線單線雙向行車，延誤部分列車，約在5點40分男子遺體才被移出來，恢復雙線行車，現場人員蒐證中。

據了解，列車司機員目睹全程後驚魂未定，而台鐵表示，由於事故發生，目前社頭至員林改東正線單線雙向行車。受到該事故影響，社頭站至員林站間南下、北上列車延誤；鐵道暫時封閉，員林消防隊進入月台清理現場，有目擊者向消防員說「女子是自殺」，但鐵路警察在死者身上並未找到證件，身份待查，是否為自殺，警方表示，還待調查。

▲台鐵西部幹線員林站驚傳旅客落軌死傷事故，消防局派出救護車、消防車、器材車等前往救援。（民眾提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.07）

台鐵指出，該列車為屏東開往七堵134次PP自強號列車，今天下午4時48分許行經員林站時，月台上一名旅客不知何故突然落軌，跌落的身分與事故原因，鐵路警察正在調查釐清中。

彰化消防局指出，因死者卡在列車下，消防局派出救護車、消防車、器材車等前往救援，死者右小腿開放性骨折、腦組織外溢、頭頸部開放性傷口，明顯死亡、未送醫。台鐵人員指出，員林車站的事故在傍晚5時52分許處理遺體、蒐證完畢後解除封鎖，共計影響15列車共計7100名旅客。