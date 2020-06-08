影／翻轉輪椅人生　重障男蔡明岳為母親研發輔具

▲彰化縣長王惠美到蔡明岳家中關心其母子起居生活，並送上營養費，讚揚說，靠自己的力量走出燦爛的人生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

不甘一生在地上爬！彰化縣溪湖鎮蔡明岳是小兒麻痺患者，雖自小即有先天的缺陷，卻從未放棄自己，他自學用焊接發明輔具，甚至設計可以照顧中風母親的小天車、升降輪椅等，彰化縣長王惠美前往訪視蔡明岳時讚揚說，靠自己的力量走出燦爛的人生。

▲重障男蔡明岳自小即有先天的缺陷，卻從未放棄自己，他自學用焊接發明輔具。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

溪湖鎮小兒麻痺患者蔡明岳從小時候只能爬，到長大後自己學焊接發明輔具，甚至設計可以照顧中風母親的小天車、升降輪椅等，王惠美前往蔡明岳家中關懷訪視，關懷其生活及健康狀況，看見蔡明岳，王惠美說，明岳為了媽媽外出就醫設計了多種輔具，包括「小天車」、「升降輪椅」、「三輪電動代步車」等深感佩服。

王惠美表示，蔡明岳從1歲時，因高燒造成小兒麻痺，過去只能爬行，一直到喜樂保育院開始學習用拐杖走路，後來到職訓局受訓，加上過往的經驗學會焊接等技術，讓他雖然只有國中畢業，卻有辦法設計出適合身障者的輔具，包含電動流理台、電動輪椅等，非常不容易，他的媽媽已中風，4個姊姊也已步入婚姻，這11年都是由他來照顧，也因為照顧媽媽所以他也設計相關的輔具來幫忙。

▲重障男蔡明岳操做自己所設計的輔具，也為縣長王惠美說明其功能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

蔡明岳說，最初開發輔具的目是因為他自己身障關係有需求，加上母親中風，也需要輔具來協助，便開始思考開發輔具讓自身生活更方便。後來發現有許多身障朋友有相同的需要，因此陸陸續續一直在開發新的輔具產品，讓更多身障朋友可以在行動方面更便利。

自立自強的蔡明岳也會耽心自己的晚年生活，因為很多身障 者也不想造成子女和家人的負擔，所以他希望由喜樂小兒麻痹關懷協會籌建的伯立歐家園可以早日建造，那裡就是他過晚年生活的地方。

▲溪湖鎮小兒麻痺患者蔡明岳他自己學焊接發明輔具，設計出用來做為照顧臥床母親的輔具，彰化縣長王惠美到蔡明岳家中關心其母子起居生活。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

王惠美說，喜樂小兒麻痹關懷協會理事長陳忠盛藉由辦理蕎麥路跑以及相關公益活動來籌款建構伯立歐家園，就是以後要讓明岳這樣狀況的人，年紀大了可以入住的地方，縣府也會持續協助協會，早日實現建造伯立歐家園，至於有些輔具沒有列入補助項目，縣府也會向中央反映爭取列入補助。