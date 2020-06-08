暑假前中警查獲1975包毒咖啡　「小蜜蜂」日夜宅配送貨

暑假在即，為防止毒品危害青少年，台中市警二分局破獲一個日夜二班制宅配外送的販毒集團，查獲1975包毒咖啡及K他命，重約13公斤，逮捕施姓男子等8名嫌犯﹔今(8)日上午立委莊競程及市議員曾朝榮特地到分局慰問員警辛勞並致贈三萬六千元破案獎金。
偵查隊長陳勝偉表示，暑假即將進入青少年接觸毒品的高峰，二分局為避免毒品侵入校園，危害青少年成長，配合警政署規劃的「109年第1波掃蕩校園及少年毒品專案」，除針對少年及學生之藥頭查緝外，更針對時下於學生及青少年間流行的混合式新興毒品咖啡包加強掃蕩。共查獲販賣毒品藥頭13名，並查扣各式毒品逾14公斤，成果斐然。
其中施姓男子販毒集團案就被查獲約13公斤毒品，該集團細部分工為倉管、會計、銷售及送貨等部門，施姓主嫌親自掌控毒品倉管，僱用兩名女子擔任日班及夜班會計，數名俗稱「小蜜蜂」的毒品外送員不分日夜都能送貨到府。第二分局鎖定該集團後，6月4日於大里區及北屯區分別逮捕8名集團成員，查扣1975包毒咖啡及50公克K他命。
由於警方能在暑假前夕及攔阻大批的毒品流入市場，立委莊競程及市議員曾朝榮今日午特地到第二分局破案記者會中致贈破案獎金並慰問員警辛勞。分局長蔡元戎呼籲青少年面對毒品一定要勇敢的拒絕，交友時務必慎選對象，家長也應多關心子女交友及生活狀況，以避免青少年誤入歧途，警方將會更強化各項查緝作為，徹底打擊毒品，以免除青少年染毒之危害。
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