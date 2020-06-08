新北舉辦「市場新生活」科技展覽　可體驗市場互動小遊戲

▲新北市長侯友宜今(8)日出席「新北好市生活學-傳統市場新生活」特展開幕儀式，展現新北市場改造的目標。（圖／新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今(8)日出席「新北好市生活學-傳統市場新生活」特展開幕儀式，展現新北市場改造的目標，不只改善硬體設施，也藉新科技提升軟體設備，打造融合現代生活機能及傳統人情味的「市場新生活模式」；特展於即日起至20日在市府一樓每日上午9點至6點舉辦，並於假日時段推出導覽服務。侯友宜表示，本次特展主要展現新北市場改造的目標，不只改善硬體設施，也藉新科技提升軟體設備，打造融合現代生活機能及傳統人情味的「市場新生活模式」；同時結合科技美學、食農教育理念設計互動體驗，建構孩子對於食物的認知、餐桌禮儀及食品安全等概念。侯市長在互動體驗的過程中，也帶領小朋友認識蔬菜，叮嚀不能學蠟筆小新一樣挑食，並透過科技螢幕合作料理菜餚。侯友宜說，他是在菜市場長大的，傳統市場承載許多人的童年回憶，及城市的重要記憶，因此市府致力輔導菜市場轉型升級，提供更現代化、年輕化的舒適環境給攤商及消費者，希望年輕一輩願意回來接續經營，將這份情感傳承下去。「新北好市生活學-傳統市場新生活」特展將縮小版菜市場搬入市府，並分為「未來新市場」及「菜市探險」兩大展區。「未來新市場」展示新北傳統市場改造成果，並設置互動遊戲讓市民體驗「攤商一日生活」；「菜市探險」則包含「鮮蔬自己挑」、「打破迷思大作戰」、「市場經濟學」、「原來市這樣」、「動手市市看」、「水果怎麼選」及「大新搭心新北市」7大主題，以互動體驗串連食農教育，結合視覺與觸覺帶來豐富的好「市」生活體驗。特展於6月8日至6月20日每日上午9點至下午6點展出，並於假日時段推出導覽服務。另外，市場處表示，7月17日及7月24日將分別在黃石中繼市場及林口市場舉辦「好市實習生」親子夏令營，內容包含「不挑食便當挑戰」、「彩繪環保袋體驗」等活動。