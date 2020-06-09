異國景拍照、回憶時光機、職涯規劃！新北圖書館送畢業禮

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▲畢業季來到，新北市立圖書館總館、五股、汐止、以及青少年分館6月份為畢業生準備了專屬「書香畢業禮」。（圖／新北市圖書館提供）

畢業季來到，新北市立圖書館總館、五股、汐止、以及青少年分館6月份為畢業生準備了專屬「書香畢業禮」，總館開放7個「世界之窗閱讀角」供拍攝畢業照，五股分館規劃「畢業時光機」活動，汐止與青少年分館則推出「網紅夢工廠」職涯學習課程，為協助社會新鮮人做好職涯規劃及就業準備。迎接畢業季，新北市立圖書館總館特別開放7個「世界之窗閱讀角」，提供畢業生拍攝最美畢業照，從復古美式、日式禪風、地中海、峇里島、英倫、南法、到北歐風情，不用出國，也可以感受濃濃的異國風情，留下美好的紀念6月份穿著畢業學士服至總館路易莎咖啡，還可享有飲品全面9折的畢業專屬優惠。如果有一台時光機，可以回到最初或通往未來，你最想對自己說的話是什麼？五股分館「畢業時光機」活動，特別規劃「致青春」回憶牆、「時光書簡」、「青鳥信差」、以及「職場新鮮GO」主題書展4個單元，為畢業生們送上難忘的祝福。「致青春」回憶牆邀請畢業生留下學生生活難忘的點點滴滴；「時光書簡」則免費提供時光明信片，讓畢業生可以寫下對未來的祝福，寄給「明年」的自己，圖書館會將時光明信片，於一年之後統一寄出，祝福畢業生在人生旅途中夢想高飛。6月10日至7月10日至五股分館參加畢業活動，還可以獲得限量畢業禮。汐止與青少年分館則推出「網紅夢工廠」職涯學習課程，為協助社會新鮮人做好職涯規劃及就業準備，特別針對時下最夯的主題，從6月份開始推出一系列學習課程，汐止分館與專業微電影工作者萊恩合作，推出「自媒體遠端學程」，可以在短期內學到實用技能，從基礎概念、器材使用、到後製剪輯、拆解拍片技巧等，讓大家能現學現用，輕鬆學會當網紅。青少年分館則推出製作LINE貼圖、不插電程式設計遊戲、青少年遊戲開發體驗、生涯探索—職遊旅人、不一樣的大數據和程式語言、互聯網、AR/VR玩轉新體驗、以及創客MAKER等課程，還可以免費電競體驗，讓職場新鮮人可以透過各領域專家達人的精采分享，掌握最新流行的數位潮流，提升未來就業能力。詳細活動訊息及參加方式請至新北市立圖書館網站查詢。