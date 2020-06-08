綠議員要求具議性案件代理市長決行　鄭照新：會謹守分際

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▲民進黨籍高雄市議員李喬如今天在市議會工務部門質詢時，期許這些專業的文官謹守看守內閣的行政倫理，對於具爭議性的案件或政策性的決定，都應該留待代理市長或行政首長決行。（圖／截自李喬如臉書)

民進黨籍高雄市議員李喬如今(8)日在市議會工務部門質詢時，對於韓國瑜市長遭罷免後，她除期許這些專業的文官謹守看守內閣的行政倫理，對於具爭議性的案件或政策性的決定，都應該留待代理市長或行政首長決行新聞局長鄭照新則表示，韓市府進入看守狀態須謹守分際，但只要還在任上就會努力到最後一秒。市議員李喬如在市議會工務部門質詢時特別提出「變更高雄市都市計畫（原高雄市地區）（公共設施用地專案通盤檢討）並配合變更主要計畫案」中，關於「市54」西側原編定為兒童遊樂場用地（憲德段356-3地號）將變更為住三及綠地用地一案，質詢都發局副局長王屯電。她指出，該筆擬變更編定土地的地主是中國石油化學工業開發股份有限公司，也就是「威京小沈」沈慶京所有，再者，該筆土地變更為住宅用地最大的獲利者也是大財團威京集團她要求都發局就這個極具爭議性的案子暫緩決定。鄭照新表示，高市府目前某個程度算是看守期，有一些政務首長會進入看守狀況，但請假並不是不來上班，而是在很多事情上，要讓未來會留任的文官體系來做決定，這樣會是比較妥適的作法。鄭照新也指出，像過去曾發生如看守期還大量塞人事、簽公文等負面陋習，這次高市府團隊不會重蹈覆轍，希望建立一個比較良好的典範。鄭照新也強調，市長韓國瑜和市府團隊會努力到最後一秒鐘，只要還有一秒鐘，還是高市府的政務官、高雄市長，就會善盡自己的職責，即使已進入看守期，有些事情會謹守分際，但在施政的運轉上不會鬆懈、也不會停擺。