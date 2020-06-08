鐵路節來鶯歌陶瓷博物館！民眾化身格列佛、搶看怪獸小島

▲新北市立鶯歌陶瓷博物館「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」中，其中的作品是阿咧和徐橘喵的《一個備忘紀的地方》，呈現一座擁有各種萌系怪獸的小島。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

明天（9日）是鐵路節，新北市立鶯歌陶瓷博物館「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」中，其中的作品是阿咧和徐橘喵的《一個備忘紀的地方》，呈現一座擁有各種萌系怪獸的小島，島上火車不分晝夜的行駛，觀眾透過螢幕視角就能化身作品中的人物，搭乘火車近距微觀島上的奇幻世界，是近期民眾搶看的超萌作品。阿咧本名葉信泓，和太太徐橘喵的創作風格多是各種充滿童趣的可愛怪獸。阿咧回想搭乘火車上下學的時光，對他來說火車不僅輸送乘客，也承載許多美好回憶。作品《一個備忘紀的地方》是一座小島，以一列仿舊的火車，帶觀眾穿越著光的隧道去到未來時空，島上有高聳塔、花形臉的貓、不明生物。有遊客笑說，自己有如童話故事《格列佛遊記》的格列佛，來到小人國之島，十分療癒！特別的是，阿咧在火車上裝了鏡頭，以乘客視角，引領觀眾微距觀看島上風光，趣味橫生。此外還有其它穿越時空的作品，不論是可以打給過去自己的《過去的電話》，還是暗藏投幣孔，對著它就能許下未來願望的《心想事成收銀機》，都是超夯的逗趣作品。每天10點的定時導覽還會介紹更多特展作品的故事。只要參加導覽的民眾，現場分享自己天馬行空想像小島的故事，就能獲得阿咧插畫明信片或徐橘喵的時光旅行紀念小卡，數量有限送完為止。新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」展至今年9月20日，展期間特別推出「親子導覽」，導覽員以趣味的方式，帶著親子觀眾探索有趣的彩繪作品，搭配寓教於樂的動物集章闖關卡，輕鬆看展、學習，集章完成還能獲得小禮物。