六都LED路燈中市吊車尾　議員要求5G科技超前佈署

台中市LED 路燈約有12萬盞約 60%，今(8)日市議員張玉嬿、王立任質詢指出，相較於新北、台北、桃園、高雄都已全面建置LED路燈，六都吊車尾﹔要求市府藉5G商用來臨，加速招商建置智慧路燈，成為廠商附掛「共桿共箱」的小型基地台，增加市庫收入，作為智慧城市的骨幹，並提出管理規範以因應5G新時代。張玉嬿說，台灣即將進入5G商用時代，未來智慧路燈不只有照亮街道的功能，遍布中市的路燈將是發展智慧城市的基礎，是佈建智慧感測器和無線技術的最佳選擇，將成為廠商「共桿共箱」、普及網路服務的小型基地台。她指出，5G感測器附掛智慧路燈，也能收費增加市庫收入，要求市府以路燈節能為出發點，透過路燈汰換、光纖到宅( FTTH )系統及感測器等設施建置，進行民間招商汰換8萬多盞傳統路燈，節能減碳，加速推動5G智慧城市進程。王立任也表示，因陸續接到民眾陳情路燈壞掉或是哪裡需要增設，希望台中市的路燈可以提升為智慧路燈，節省修補次數及反映時間，結合新的5G科技超前佈署，在六都中後發先至，成為全台智慧路燈的領頭羊。市府建設局長陳大田回應，台中目前路燈共約21萬盞，包括LED燈具12萬1千多盞，以及傳統鈉燈等其它類型約8萬盞，因應5G網路建構未來可能與路燈桿結合，市府已編列預算展開可行性評估，不僅針對智慧路燈，更納入5G光纖網路架構及各項智慧城市應用，結合物聯網技術，未來更將召開說明會招商，盼引進民間資金及活力投入公共建設，減輕政府財政負擔。