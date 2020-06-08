中市府推「美樂地計畫」如期達標？議員質疑

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台中市政府力推「美樂地計畫」，要改善各公園兒童遊戲場安全設施，市政府建設局長陳大田承諾，全市556處兒童遊戲場，將於110年取得合格證明，比中央規定的期限112年1月提早一年達標對此市議員林祈烽和施志昌質疑，市府今年一月完成的公園備查數才48處，稽查了311處公園，僅有23處合格，不合格數是288處，陳局長的承諾是不是講真的？台中市議會今(8)日進行都發、建設和水利業務質詢，林祈烽指出，兒童遊戲場的安全改善問題不單只有公園，還牽涉到公私立幼兒園、國小學校、百貨賣場及餐飲業等場所，在經費不足的情況下，很多遊戲場都無法進行改善工程，特別是公私立國小和私立幼兒園，改善合格的家數都未滿3成。因此原本要在去年底完成全部改善工作的，又因此決議再延長3年，到112年1月初。林祈烽表示，據調查統計資料，在109年1月份，台中市有556座公園，備查數48處；稽查了311處公園，結果僅有23處合格，不合格數是288處。但建設局長陳大田在5月份的市政會議專案報告中說，要在各公園打造陽光公廁、建構共融公園、改善兒童遊戲場安全設施，今年的目標則是訂在改善50座老舊公園、21處公廁，全市556處兒童遊戲場，將於110年取得合格證明，比中央規定的期限112年1月提早1年達標。質疑是講真的嗎？陳大田表示，台中市的兒童遊戲場在六都中是最多的，至今年5月底止改善合格的備查數是78座，比率大概是14%；在109年初估有一個目標值要完成202處左右的公園，到了110年，希望把最後的270幾座公園內的兒童遊戲設施能夠儘快改善，當然也會有現地的障礙和財源籌措問題，但目標訂出來後就會排除困難，如期來達標。林祈烽說，台中市所有的兒童遊具要全面完成改善，粗估大概就要5億元，養工處今年編了7800萬元的公園園道綠地無障礙設施及兒童遊戲場友善共融改善計畫經費，預計明年還要編多少錢？陳大田說，8000萬元的預算大概只能改善100多處公園的兒童遊戲設施，在市長的支持下，明年會編足經費完成公園遊具的改善工程。