影／一份歡喜過節的祝福　鹿港端午敬老禮金開始發放囉

鹿港鎮開始發放端午節敬老禮金！凡民國44年6月30日以前出生、109年5月26日(含)前設籍鹿港鎮且健在之長者，每個人都可以領到現金500元，鹿港鎮長許志宏今（8）日會同龍山里長陳永祥逐戶發送給長輩們，大家拿到紅包都笑呵呵，直說現金最實惠。
今（8）日起到24日止，鹿港鎮端午節敬老禮金由各里辦公處發放，符合民國44年6月30日以前出生、109年5月26日(含)前設籍鹿港鎮且健在之資格的長者，總計有12,795人，每人可領取現金500元；至於領取方式，有的是由里長逐戶送到家，有的是定點領取，民眾可洽各里辦公處詢問。
許志宏表示，國內經濟受到新冠病毒影響，許多行業都跌入低潮，鹿港鎮公所在端午節發送長輩們端午禮金，禮輕情意重，是一份歡喜過節的祝福；許志宏強調，鎮公所也規劃了鹿港四季紅夏鬧端陽的系列活動，希望在後防疫時期，大家的生活恢復常態化之後，能夠提振鹿港的觀光經濟，號召大家一起來鹿港旅遊。
逐戶發送敬老禮金的龍山里長陳永祥說，逐戶發送禮金可以藉此探望里內的長輩們，了解他們生活環境上是否有需求或需要改善之處；許多鎮民領到500元紅包很高興，說是端午節可以加菜或多買幾個粽子，對鎮公所的福利政策很有感。
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