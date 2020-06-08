新北解封後首場體育比賽　議長盃龍舟賽改成「線上觀賽」

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國內新冠肺炎疫情持續舒緩，新北市議長盃第10屆龍舟錦標賽如期在端午節舉辦，市長侯友宜今（8）日受邀前往新北大都會公園的微風運河參加祭江儀式，並和議長蔣根煌為龍舟點睛侯友宜說「這是6月7日大解封後，新北市的第一個體育賽事」，呼籲大家25、26日螢幕前「線上觀賽」。侯友宜指出，新北市議長盃龍舟賽已邁入第十年，是一個非常好的傳統民俗活動，今年府會評估很久，在疫情逐漸舒緩後，決定如期舉行，「這是半年來、後疫情時代、6月7日大解封後，新北市的第一個體育賽事」，特別由電視台轉播，請大家踴躍支持，於25、26日「線上觀賽」。今年議長盃龍舟賽於蘆洲區二重疏洪道的微風運河展開比賽。蔣根煌表示，不過礙於全球冠肺炎疫情仍然嚴峻，並不開放民眾入場觀賽，比賽期間選手仍要遵守防疫措施。今年比賽規模稍微縮小，從100隊減為80隊，包括男子組32隊、女子組8隊，以及混合組40隊，競爭也相當激烈。近年來，新北市議長盃龍舟錦標賽深受外國朋友喜愛，高達200萬元的賽事總獎金也是吸引各方好手角逐的原因，除了本國選手熱情參與，這屆也有111位外籍選手參賽，更有遠自瓜地馬拉、波蘭、羅馬尼亞的選手，計有30國友人慕名到新北大都會公園享受一年一度的龍舟賽事。除了「線上看比賽」，主辦單位今年特別規畫「冠軍神預測」、「端午粽樂樂」等線上遊戲提供民眾參與，獎品有多功能氣炸鍋、自動研磨咖啡機等大獎。