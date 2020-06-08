聽不懂台語的「緊走」　2名非法移工呆呆的等著被抓

﹔

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊到民雄鄉木頭加工廠，查緝非法移工與外人時，工廠人員工發現不妙大喊「緊走！」(台語)，2名外人卻因聽不懂台語的「緊走」是什麼意思，呆呆的等著移民官來抓移民官也順利的在木頭加工廠，查獲6名印尼籍逾期人士。移民署嘉義縣專勤隊表示，接獲線報民雄鄉木頭加工廠有違法外人非法工作，會同嘉義縣社會局人員前往查察，當抵達工廠時，1名工廠員工發現，馬上向廠房裡用台語大喊「緊走！」，其中2外人因聽不懂「緊走！」的意思，就呆呆的在現場等著被抓。移民署因為線報正確，移民官員順利在工廠內，查獲平均年齡在27歲的4男2女的印尼籍非法移工，在台已逾期約1年半至2年，期間都是四處打零工，並陸續到木頭工廠工作約半年。嘉義縣專勤隊長張玉龍呼籲，不要貪圖一時之便，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則恐將面臨違反就業服務法新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。移民署指出，「擴大自行到案專案」將於6月30日截止，在專案期間投案者，除免予收容外，得免除禁止入國或不予許可期間，且處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元，請民眾及新住民協助宣導，鼓勵身邊逾期停(居)留的外籍親友，儘速自行到案。