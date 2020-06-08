影／警察捐血不輸人　彰警挽袖捐熱血歡慶警察節

為發揮博愛精神，提前慶祝615警察節，彰化縣警察局與義勇警察大隊，今（8）日在縣警察局大門口舉辦公益捐血活動，彰化縣副縣長洪榮章說，透過這次活動拋磚引玉，讓更多民眾一起響應捐血活動，紓解這次的血荒。

▲捐血是救人一命的高尚品行，在助人為樂、與人為善的同時，也使自己的心靈得到慰藉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

洪榮章指出，目前臺中捐血中心正面臨血量庫存不足問題，由於新冠肺炎疫情的影響，許多團體紛紛將原訂的捐血活動取消，使得目前血庫出現缺血之虞，台中捐血中心人員說，各類型的血型都缺尤其B型更是快見底了。

洪榮章表示，這次捐血目標是在600袋以上，相信可以達成並超標，民眾捐血完後也會提供精美小禮物，包括紐西蘭進口蘋果、護唇膏以及多功能鑰匙圈，另外，還能夠參加摸彩，最好的獎品是50吋液晶電視。

▲捐血摸彩活動，第一位捐血民眾幸運模到小折腳踏車一台。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

彰化縣警察局長方仰寧表示，捐血是救人一命的高尚品行，在助人為樂、與人為善的同時，也使自己的心靈得到慰藉，工作與生活更加充實。在台灣每年夏季期間學校放暑假，常導致捐血學生大幅減少常鬧血荒，為了增加捐血中心血液儲存量，警察節前夕，特別協調捐血中心派出3部大型捐血車辦理「警察節捐血」活動。

方仰寧說，警察人員平時忙於治安維護、交通疏導等工作，但做公益的熱忱不落人後，此次活動意義非凡，不僅讓自己健康，為善之心更是難能可貴，捐血除可預防心血管疾病的發生外；另有益於人體免疫力的增強及抵抗力的提高，且捐血救人在助人為樂、與人為善的同時，也使自己的心靈得到慰藉。

▲捐血中心派出3部大型捐血車讓更多民眾一起響應捐血活動，紓解這次的血荒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

台中捐血中心表示，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」，捐血活動也採取防疫措施，捐血中心醫護人員全程配戴口罩及隔離衣，各捐血點除了落實捐血人量體溫、提供口罩給未帶口罩的捐血民眾，也與健保局申請連線查詢民眾相關出國紀錄，加強捐血現場安全社交距離、場所通風、消毒頻率等措施。