影／「生命故事書」讓彰化榮家長輩回憶繼續發光

長輩的故事不能被遺忘，彰化榮家與南開科技大學福祉科技系學生辦理「長者生命回顧」懷舊治療團體，以7週的期間陪伴與鼓勵長輩解鎖記憶，敘說生命故事，共同修補過去的遺憾或實踐未完成的夢想，將回憶化成一幅幅的圖畫，也是一段緬懷過往的歷程。

▲本次團體方案是用「藝術」做為媒介，過程中安排最喜歡的季節與水果食物、影響自己一生最重要的人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

彰化榮家輔導組組長陳倩洵表示，人的一生，都是獨一無二的生命故事，每一位長輩的人生故事都是非常寶貴的經驗，值得我們細細收藏，透過懷舊治療團體正向地回顧人生歷程，不僅幫助長輩找到人生的價值與意義，更能勇敢面對未來，回憶是晚年生活的滋養，當長輩舊事重提時，讓我們一起感受生命經驗的光亮，共同擁抱回憶時光。

本次團體方案是用「藝術」做為媒介，過程中安排最喜歡的季節與水果食物、影響自己一生最重要的人、繪製生命時鐘、畫我家鄉、人生大富翁等主題分享，運用色紙剪貼、彩繪著色、文字分享等多元形式，組裝出一本獨一無二的生命故事書，讓長輩們互相分享年少記憶，藉由懷舊與回顧的方式，重新找到生命意義。

▲彰化榮家與南開科技大學福祉科技系學生辦理「長者生命回顧」懷舊治療團體，以7週的期間陪伴與鼓勵長輩解鎖記憶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

王奶奶開心分享年輕時候最喜歡做料理和賺錢，最難忘的記憶去日本玩與期望能再念日文；鄒奶奶最感謝的人是先生，感謝先生對她無微不至的照顧；陳爺爺分享雖然自己現在罹患糖尿病又長期洗腎，身體飽受病魔折騰，但永遠記得一句話「上帝都沒有放棄你了，為什麼你要放棄自己」，讓他重新找到活下來的勇氣

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同樣是洗腎病友的張大姊，則不停鼓勵陳爺爺要樂觀勇敢，溫暖的叮嚀讓大家堅強面對生命的難題。

▲彰化榮家與南開科技大學福祉科技系學生陪伴與鼓勵長輩解鎖記憶，敘說生命故事，將回憶化成一幅幅的圖畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

南開科技大學同學小雯也分享，透過辦理生命故事書團體歷程，從長輩身上學習到人生智慧，知曉其豐富的人生經驗與面對苦難的經歷，學習到人生旅程有高山、有低谷，但終要勇敢活下去。也發現長輩們透過垂垂老矣的自己，和過往的自己再一次連結，在有故事的脈絡下經驗過往，並從中看到不同的意義。