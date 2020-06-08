南瑤宮笨港進香是否跟進解封？廟方：將請示媽祖

▲建廟200多年的彰化南瑤宮，是彰化地方的重要信仰中心之一，主祀的媽祖信眾遍及全省各地，甚至分靈到國外。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

國內疫情舒緩，繼大甲媽將在11日起程遶境，原訂於3月21日笨港進香因疫情而暫時取銷的彰化市南瑤宮，是否恢復進香？彰化市寺廟室組長林源卿說，將在本周邀集南瑤宮十大會媽及大總理召開會議，再請示媽祖後決定。

▲彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，原定國曆3月21日起駕，進行7天6夜程徒步進香之旅，因考量到新冠肺炎疫情延期。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，原定國曆3月21日起駕，進行7天6夜程徒步進香之旅，因考量到新冠肺炎疫情延期，如今中央流行疫情指揮中心宣布防疫解封，大甲鎮瀾宮也宣布11日起展開9天8遶境，彰化市寺廟室表示，這周將與十媽會總理會議開會討論，再評估是否在下半年舉辦。

建廟200多年的彰化南瑤宮，是彰化地方的重要信仰中心之一，主祀的媽祖信眾遍及全省各地，甚至分靈到國外，目前有十個會媽及分佈在中部地區450多個角頭，每年進香由會媽分批輪值主辦，各媽會每三年就會輪值一次，今年輪到老二媽、興二媽及老五媽主辦，並在擲筊後決定3月21日起啟，因受到疫情影響，雖曾縮短日程，最後還是決定暫緩舉辦。

▲彰化市南瑤宮是否恢復進香？彰化市寺廟室說，將在本周邀集南瑤宮十大會媽及大總理召開會議，再請示媽祖後決定。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

彰化市南瑤宮進香是否要繼大甲媽之後跟進？林源卿說，依傳統習俗，進香遶境都要在農曆3月23日（媽祖生）前完成，今年因疫情影響而無法循例

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至於南瑤宮未來進香計畫，有信眾認為既然媽祖生已過，不如等到明年再辦，並由今年和明年輪值的媽會一起合辦，或是今年不辦，由媽會自行舉行遶境即可。

林源卿表示，如今疫情將解除，同樣需要徵詢大家意願，本周將召集今年進香大總理、值年媽祖會及其他會媽開會，遵循古例擇期置天台請示媽祖，因過去未曾在媽祖誕辰之後才辦，會依地方兩里里民及會媽取得共識，請示媽祖再辦理。