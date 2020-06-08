雲林挺在地促消費　啟動防疫新生活振興經濟

▲張麗善率建設處長李俊興、工策會總幹事許宇甄與縣內觀光工廠、商圈宣傳防疫新生活振興經濟活動。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.08）

▲張麗善率建設處長李俊興、工策會總幹事許宇甄與縣內觀光工廠、商圈宣傳防疫新生活振興經濟活動。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.08）

▲張麗善盼振興三倍券能留在雲林、外縣市的民眾也能到雲林縣消費。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.08）

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，邁入後疫情時代，雲林縣政府為宣傳活絡雲林縣觀光工廠、商圈經濟，今（8）日召開防疫新生活振興經濟活動記者會，宣告自6月12日起至8月31日將結合縣內觀光工廠、商圈百間店家，推出挺在地、促消費引回流好康優惠，加碼抽獎活動，包含Iphone 11手機及郵政禮券，吸引更多遊客來雲林帶動商機及促進經濟效益。隨著中央振興三倍券將於七月中發放，縣府今年也將延續去年秋冬遊專案豐碩成果，辦理「2020住雲林抽汽車活動」，並規劃推展雲林良品，盼振興三倍券能留在雲林、外縣市的民眾也能到雲林縣消費，邀請大家慢遊雲林。縣長張麗善表示，雲林縣各原本禁制的場所，自6月1日逐漸解封，防疫期間縣府各局處同仁全力投入防疫，解禁後更要力拼觀光，包括雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」等兩種體驗遊程，6月10日起廣邀縣民免費報名參加名，今日更率領觀光工廠及商圈代表，全面推展雲林縣防疫新生活振興經濟活動，鼓勵大家遊賞雲林之外，也把雲林良品帶回家。張縣長指出，疫情期間，縣府與觀光工廠及商圈協會共同防疫。隨著疫情逐漸趨緩邁入後疫情時代，振興經濟也要超前佈署，以防疫新生活振興經濟活動為主題，推動挺在地、促消費、引回流多項措施；此外，亦積極輔導商圈協會向經濟部中小企業處申請109年商圈振興計畫，共計核定11案，總金額達新台幣840萬元，未來在各商圈辦理特色活動，讓商圈能夠快速恢復經濟活動。雲林縣擁有9家通過經濟部評鑑觀光工廠，生產的都是雲林最優質的產品包括醬油、漁產、酒品、肉品、油品、甜點、毛巾，代表雲林縣企業的用心、實在和故事，本次優惠行銷活動，包含福祿壽觀光酒廠、塔吉特千層蛋糕大使館、朝露魚舖觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、良作工場農業文創館、源順芝麻觀光油廠、台灣鯛生態創意園區、興隆毛巾觀光工廠、丸莊醬油觀光工廠及商圈協會共114間店家參與。優惠期間109年6月12日起至109年8月31日止，品項有日常生活用品、餐廳飲食、服飾及手做DIY等，能滿足大家出遊及購物需求，為刺激消費，縣府再加碼抽獎活動，獎項有首獎iPHONE11 128G一名，貳獎為面額1000元的郵政禮券五十名，參獎則是面額600元的郵政禮券二十名，提升消費者購買意願，活絡店家銷售商機並帶動雲林經濟循環，邀請鄉親作伙來享優惠、抽好禮，詳情請上活動官網查詢。