上半場防疫工作完成　韓國瑜：祝福市民安居樂業

▲高雄市長韓國瑜祝福市民朋友安居樂業、平安健康。（圖／記者張文晃攝,2020.06.08）

▲副市長葉匡時參加「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心應變會議」。（圖／記者張文晃攝,2020.06.08）

▲新聞局長鄭照新出席「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心應變會議」。（圖／記者張文晃攝,2020.06.08）

高雄市政府今(8)日召開第24次「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心應變會議」，市長韓國瑜會後宣布由於目前全球疫情嚴峻，他堅持防疫優先、市民健康優先，故仍維持一級開設。韓國瑜並感謝市府團隊自大年初一至今136天以來都不敢鬆懈，也感謝高雄市所屬醫護人員以及各行各業的配合，上半場的防疫工作已與市民朋友一起完成了；而未來防疫以及經濟依然是高雄市未來極大的挑戰，並祝福市民朋友安居樂業、平安健康，最後與市府團隊大合照。海洋局表示，從3月19日至今，遠洋漁船返港防疫，已完成66艘關懷、2,329人查訪以及發送1,973份關懷防疫包，其中5月29日至6月7日，遠洋漁船入境共31艘，入境漁工共1,485人；接下來將有73艘遠洋漁船陸續返港，比較大的數量會在下周(6/13-6/19)，預計下周最多可能有2,264人必須住防疫旅館，並已做好安排。此外，小港臨海新村和前鎮漁港目前已增加到39個船席，可讓在港外等候的漁船數減到最低，而不需在港外長期等候。衛生局說，相較全球疫情，本市疫情管控規模相對穩定，目前居家檢疫人數截至目前為止2,359人，其中大部分是近期內透過遠洋漁船而入境的國際移工，也是接下來防疫管制的重點；此外，本府配合中央流行疫情指揮中心宣布自6月7日起發布放寬相關防疫強度，自明天開始實施以防疫新生活、落實個人衛生習慣作為防疫主軸。衛生局說明，從明天開始，公務機關及附屬公務機關，非第一線的內部同仁只要保持社交距離可不戴口罩，若無法保持社交距離則建議戴口罩，第一線服務人員仍必須戴口罩，入內訪客、外賓或廠商，仍維持量測體溫和實聯制，但不強制佩戴口罩；若入內洽公無法保持社交距離，原則上也是建議配戴口罩。此外，衛生局呼籲市民朋友，目前國內新冠肺炎疫情日漸趨緩，但連日高溫、暴雨，必須著手注重清除積水、居家衛生條件，嚴防疫情在社區發生；由於今天確診一例，是由境外移入的國際移工，在居家檢疫期間被診斷為第二型感染，並感謝中央流行疫情指揮中心配合地方政府於今早即進行相關防疫措施，包含疫調、噴藥及孳生源檢查。