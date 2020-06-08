4警值勤遭刺傷　徐國勇南下探視

▲鍾姓患者持尖刀刺殺4名警察，其中一名員警肚子遭劃破，緊急就醫。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.08）

▲警方在協助將精障患者送醫時，4名警員遭病患無預警持刀刺傷，大批警力聞訊趕到支援，逮捕刺傷警察的病患。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.08）

▲鍾男一看見警察，立即調頭進入房間，將預備好之藍波刀及鋁棒拿出與警方對峙。員警見狀以言語進行安撫。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.08）

高雄市楠梓分局4名員警今(8)日下午協助身心障礙鐘姓病患強制就醫時，遭對方刺傷，其中1名員警左下腹遭藍波刀刺傷，4人經送醫後暫無生命危險；內政部長徐國勇特別南下探視，請院方全力醫治，並認為是不幸中大幸。徐國勇表示，鐵路警察李承翰在列車上遭刺事件後，他找民間友人捐贈電擊槍，今年度也編預算要採購電擊槍，希望警政署加快採購進度。4名受傷員警緊急送往高雄海軍總醫院醫治，徐國勇聞訊後立即南下慰問受傷員警及眷屬，腹部遭刺傷員警仍在開刀中；院方說明是傷及肌肉，幸未傷及臟器，徐國勇隨即轉知家屬並表示是不幸中大幸，也一再請院方全力醫治。警方調查，今日下午15時許，楠梓分局加昌派出所會同衛生局人員前往楠梓區惠民路一處公寓執行身心障礙鐘姓病患(62年次)強制就醫戒護。經了解該名病患疑有攻擊傾向，員警不敢大意，除手槍外還攜帶長盾、防彈盾及辣椒水等防護物品隨行。執行人員抵達鍾姓民眾住家時，鍾母開啟家門讓人員進入；鍾男一看見警察，立即調頭進入房間，將預備好之藍波刀及鋁棒拿出與警方對峙。員警見狀以言語進行安撫。不料，鍾男二話不說持刀及鋁棒衝向員警，員警立即以盾牌擋架及推擠試圖將鍾男擊倒，但鍾男身材高大，推擠過程中其手中刀械，造成 一名員警左下腹穿刺傷，另三名員警頭部及手部遭劃傷；其中一名員警開槍示警後，執行人員退出該處緊急送醫救治。楠梓分局立即調配線上各警網及保大等單位警力前往攻堅，過程中員警再開一槍擊中鍾男手部，順利逮捕送醫戒護。