高雄建案出奇招！振興券放大100倍　空前優惠刺激房市

新冠肺炎疫情趨緩，不只觀光旅遊等產業人氣回升，房市也大有斬獲；高雄前金、苓雅、鳳山等，都有建案熱銷，上揚國際總經理施棟瀝表示，台灣此次守住疫情防線，吸引台商回台置產；最近發燒的「振興券」議題，皇普摩天100推出只要持三倍券1000元，即可抵購屋款10萬元的誘人優惠。





施棟瀝表示，今年疫情爆發影響了全球市場，但長期觀注之下，房地產反而是這波疫情中最不受影響的投資策略，加上現今低利率的環境，自住或投資都是不錯的選擇，至於下半年的房市，他認為樂觀審慎。



▲「皇普摩天100」6月份推出「三倍券放大100倍計畫」活動。（圖／記者陳美嘉攝） 因應疫情讓許多消費者重新審視居住需求，苓雅區的「皇普摩天100」選用與醫院無塵室同級正負壓清淨設備，採用醫療等級的HEPA濾網與紫外線殺菌設計等，自今年2月底公開至今己售出近130戶，雖然振興卷還沒到手，但建商搶搭熱潮，於6月份推出「三倍券放大100倍計畫」活動，1000元三倍券可抵購屋款10萬元，每戶最高折抵10萬元，可望再帶動一波銷售熱朝。





鳳山區「富邦大無疆」透過「從公園長出來的家」為設計理念，五棟建築如垂直森林般從公園中長出，中庭花園將外部營造的綠意延伸至社區內，讓住戶下樓就直接享受近5000坪的公園綠海，建案預計下半年完工，鳳山也將出現近500戶集體交屋潮。



▲「河堤世界」屬地上權住宅，半年期間銷售超過430戶。（圖／記者陳美嘉攝） 前金區的「聯上鉑金」位在亞洲新灣區，周邊有大立和漢神百貨，未公開已熱銷將近四成，目前38坪及48坪已近完銷，現推出63坪及面海景觀合併戶140坪。





擁有高雄小天母美名的河堤社區「河堤世界」屬地上權住宅，新屋為少見蛋黃區1字頭房價，短短不到半年期間銷售超過430戶。為刺激買氣，主打6月為LV精品月，大手筆準備總價值一千萬元的LV，只要於6月賞屋就有機會抽中LV，另外訂購再現場送LV精品大禮。



