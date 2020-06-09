解封！阿里山避暑去　吃住行旅正划算

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▲小笠原觀景平台。（圖/嘉義林管處提供，2020.06.09）

▲夏季姐潭。（圖/嘉義林管處提供，2020.06.09）

肺炎疫情解封，民眾開心迎向戶外透氣，夏日炎炎，林務局嘉義林管處歡迎民眾前往阿里山國家森林遊樂區呼吸新鮮空氣兼避暑，特地6月10日至8月31日特別推出「仲夏森遊」促銷活動，入園全票半價只要100元，住宿園區內旅館、商家用餐及購物消費再享折扣，上山放鬆無負擔正是時候。阿里山國家森林遊樂區海拔約2,000-2,500公尺，夏季氣溫約15-23度，宜人舒服遊樂區內四季花卉植物相豐富，時序入夏，毛地黃、射干菖蒲、海芋、繡球花、金毛杜鵑持續綻放。晴朗時可賞晚霞、星空、遠眺嘉南平原甚至澎湖的百萬夜景，雨後有香林溪潺潺溪水與舟之橋相映之美，清晨欣賞完日出後步行至小笠原山與帝雉來場不期而遇的浪漫邂逅等。為讓民眾夏季輕鬆到阿里山放風避暑，嘉義林管處特別規劃入園優惠活動，原價200元全票遊客，現在只需半價，其餘符合「林務局國家森林遊樂區環境美化及清潔維護費」優待票種，只要出示證明文件即可購買更優惠門票，而園區特約店家更推出多重優惠，包含遊樂區內13家飯店包括阿里山賓館房價9折，賓館還加碼提供餐食優惠套組，無住宿遊客亦提供餐飲9折優惠；商店區總計有20家店家推出用餐或購物9折優惠價；簡易市場6家商店消費一定金額有9折優惠；另外搭乘遊園車只要購買一日票券或園區來回票即贈送精美紀念品；購買阿里山林業鐵路支線1、2日券，可獲得限量紀念貼紙，相關優惠的店家名稱都公布在阿里山國家森林遊樂區臉書及IG粉絲專頁上。活動期間自109年6月10日起至109年8月31日止，現在上阿里山避暑，吃住行旅都划算，可輕鬆享受夏日的森林光影及芬多精，身心放輕鬆，增強自身免疫力，是對抗病毒最佳選擇。