防疫新生活　台中解封八大措施

中央流行疫情指揮中心7日宣布擴大鬆綁生活防疫規範，各項日常及休閒活動大解禁，市長盧秀燕今(9)日於市政會議上，宣布台中解封八大措施，包括社區照顧據點恢復「共餐」、長青學苑恢復開班、親子館不限入館人數、文化場館恢復藝文活動、校園第三階段開放等，讓市民朋友「防疫新生活，台中好過活！」

盧秀燕表示，首先，台中市411處社區照顧據點，從6月12日起恢復「共餐」，照顧長輩、體貼子女；第二，長青學苑共890班，今年6月起一半恢復開班，9月前全數恢復開班；第三，8處親子館6月7日起全面開放，不限入館人數；第四，台中市文化場館即日起開放藝文活動，豐富市民藝文生活；第五，文化局推動「藝文紓困2.0」，以實際行動相挺藝文團體。

盧秀燕也說，第六，明(10)日起展開第三階段校園開放，除了平日下課後與假日開放，平日上課前也開放民眾進入校園運動及活動，恢復校園場館對外租借；第七，台中市政府防疫會議今日起改為兩週召開一次；最後，經發局積極籌備「第二屆台中購物節」，以振興購物節為號召，協助台中商圈店家重現榮景。

此外，盧秀燕指出，大甲鎮瀾宮將於6月11日遶境起駕，廟方表示會確實配合中央規定，控制每日參與人數在1000人以下，落實全程戴口罩等防疫措施

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考量此為解封後首場大型宗教遶境活動，市府相當重視，已責請副市長陳子敬籌組專案小組，明日前往鎮瀾宮瞭解防疫規劃，並予以協助，讓遶境活動平安順利。

盧秀燕也提到，除了新的八大防疫措施，市府日前也已宣布各商圈、市場及觀光遊樂業取消人流管制，將透過各管道加強宣導，防疫措施相關告示牌若有調整必要，也指示各局處加速調整，逐步恢復日常生活。