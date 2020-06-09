新北與金門拚觀光採互惠旅遊　首發到「青春山海線」採線

▲新北與金門合作推動縣市跨海「真心款待」互惠旅遊，金門旅遊業者踩線首發團80人來訪新北。（圖／新北市觀旅局提供）

新北與金門合作推動縣市跨海「真心款待」互惠旅遊，金門旅遊業者踩線首發團80人來訪新北，新北市政府觀光旅遊局張其強局長與新北旅行公會理事長林毓淳接機，展開為期3天2夜的踩線體驗，行程的安排主打新北「青春山海線」，包羅新北最吸引人的山城海景、好吃好玩一網打盡。新北與金門自5月22日宣布合作推動「金新款待」互惠旅遊，新北市與金門縣旅遊商業同業公會組織雙邊首發團，展開3天2夜的城市踩線體驗，金門踩線團一路走玩新北最夯的青春山海線，包括金山、瑞芳、九份、淡水等地區，第一日行程重點包括金山的中角灣，參觀全台首座國際級衝浪基地，並走訪汪汪地瓜園體驗挖地瓜及焢窯等活動。第二日來到北台灣最美的臨海火車站-八斗子車站，體驗深澳鐵道自行車，一邊享受騎乘樂趣、一邊遠眺海天一色的景致，並走一段濱海步道欣賞絕美秘境-象鼻岩、酋長岩，接著漫步九份老街，尋訪懷舊建築及特色茶樓，夜晚入住於取得OK標章認證的淡水將捷金鬱金香酒店，欣賞淡水海景的好景致。隨著疫情趨緩，新北和金門大力推動互惠旅遊，一起振興國旅商機，今藉著金門踩線團的來訪，將新北山海風光帶回金門，規劃更優質獨特的國旅行程，期帶領民眾安心互訪遊玩，復甦國內觀光，一起搭上疫情後經濟起飛的第一班班機。