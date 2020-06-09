寶寶臉蛋白皙好可愛？小心缺鐵性貧血

▲醫生指出，缺鐵性貧血是最常見的一種貧血，在台灣好發於2歲以下嬰幼兒，缺鐵性貧血第一個高峰期 (示意圖非當事人／院方提供2020.6.9)

台灣血栓暨止血學會理事長、亞洲大學附屬醫院兒科部顧問醫師彭慶添表示，曾小妹出生以來生長曲線均優於同齡孩子，加上長相甜美可愛，父母為此感到驕傲不已，原本以為曾小妹白皙的肌膚是母親於孕期多食用豆漿、牛奶、珍珠粉等「白色食物」所致，但因這些食物缺乏鐵質，而一般含鐵量高的食物為肉類，卻沒想到蒼白的肌膚是缺鐵性貧血的警訊，直至曾小妹出現食慾不振、活動力下降等症狀，才發現事有蹊蹺。

彭慶添指出，貧血的種類繁多，且病因各不相同，而缺鐵性貧血是最常見的一種貧血，在台灣好發於2歲以下嬰幼兒和大於10歲的青少女，前者是小孩缺鐵性貧血第一個高峰期，主要是因小孩成長快速，對鐵的需求量大增，另外飲食習慣不正確也可能造成，後者為小孩缺鐵性貧血第二個高峰期，因身體快速發育及經血流失導致。

缺鐵性貧血通常沒有明顯症狀，故容易被忽略，但隨著貧血嚴重度增加，會出現容易疲倦、食慾不振、臉色蒼白、皮膚變黃、易怒、心跳加速、異食癖等症狀，長大後影響認知及學習發展，他透露，「有些甚至被誤認是笨小孩，其實是被錯怪了」。

彭慶添指出，鐵是製造血紅素的必要元素，也是很多內皮系統組織酶反應的媒介，因此缺鐵的小孩易有感冒或懶散等症狀，尤其會影響兒童的學習力。嬰幼兒缺鐵性貧血常見的原因包括懷孕週數不足、飲食因素或腸胃道因素，針對曾小妹的狀況，研判應是飲食因素造成，如鐵質攝取不足、在6個月後未適時給予副食品、1歲後喝過多牛奶等。

治療方面，確診缺鐵性貧血的小孩靠調整飲食已緩不濟急，會建議給予足夠劑量的口服鐵劑治療，搭配果汁服用，都可促進鐵質的吸收，但應避免與牛奶同時服用，但可犯前服用，以免減少鐵質吸收，通常會持續治療半年，前三個月能有效矯正貧血狀況，後三個月則為儲存日後所需的鐵質。

彭慶添建議，一般母乳哺育的小孩至少四個月就要補充鐵劑，6個月大後的嬰幼兒對鐵質需求大增，須從食物補充富含維他命C的食物，而1到5歲的孩童每天飲用牛奶量不得超過600毫升，因缺鐵性貧血不容易於初期發現，建議家長於孩子一歲大時，可接受缺鐵性貧血篩檢，若是早產兒，則建議於四個月大時即做篩檢，才能早期發現，早期治療。

台中2歲大曾小妹生長曲線正常，靈動雙眼加上異常白皙的臉蛋，總讓人忍不住，想捏捏臉頰，但最近曾小妹相較於幼兒園其他健康寶寶，顯得食慾不振、病懨懨，家人見狀十分焦急，赴醫檢查後為「缺鐵性貧血」，給予連續口服鐵劑治療半年後恢復正常，醫師提醒，「一白遮三醜」觀念落伍，健康才是王道。