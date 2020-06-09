提供更好長照品質　馮世寬啟動嘉榮長照園區

臺灣於民國107年進入高齡社會，台中榮民總醫院嘉義分院斥資6億9,220萬元興建地下1層、地上4層，結合綠能、智慧及溫馨的樂活長照園區，於9日舉行新建工程動土典禮，預計111年3月完工，長照園區面積約1萬7,700平方公尺，將可提供274床照護床位，提供完整長照服務。

▲嘉義市長黃敏惠與退輔會主委馮世寬及眾來賓參與祝禱、祈福儀式。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.9）

動土典禮由嘉義市長黃敏惠與國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、台中榮總總院長許惠恒、台中榮總嘉義分院院長李世強及眾來賓進行開工祝禱、動土儀式及祭祀祈福活動，共同祈求工程能如期如質完成；該長照園區以「老吾老以及人之老」理念，建立以住民為中心的服務體系，提供關心、用心、耐心及愛心照護所有住民，讓家屬放心交付所託的五「心」級的照護品質，使長者獲得優質照護，減輕照顧者負擔。

▲嘉義市長黃敏惠與退輔會主委馮世寬及眾來賓參與動土典禮。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.9）

馮世寬主委表示，輔導會所屬榮民醫療體系多年來照顧榮民、榮眷及高齡長者，在高齡醫學照護上成效卓著，並以出院準備無縫銜接長照服務模式，為全國各單位援引推廣運用，此次嘉義分院長照園區斥資6.9億，皆是該院團隊近幾年累積盈餘自籌經費，全數投入雲嘉南地區民眾最需要的長照，期待在地長者得到最好的醫療及照顧，值得肯定。

▲馮世寬主委表示，輔導會所屬榮民醫療體系在高齡醫學照護上成效卓著。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.9）

長期照護園區於108年4月由行政院蘇貞昌院長蒞院視導支持，並在行政院、輔導會及嘉義市政府各部門協助下，順利取得建照並動土，中榮嘉義分院院長李世強強調，未來長照園區完工搬遷後，原護理之家空間，醫院也將重新規劃整合，引進新穎先進儀器及專業人才，讓雲嘉南地區民眾可獲醫學中心等級的醫療照護，過去10年，嘉榮突飛猛進進步，未來10年進步就在此刻起飛，該院將持續勇敢堅定向前，配合國家長照2.0政策，讓長者在地安老、活躍老化。