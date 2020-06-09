「混障樂團」團長桃園國中演講　沒電梯學生抬上3樓

3歲就罹患小兒麻痺重症的劉銘，日前到桃園市桃園國中演講，但令他傻眼的是，到了現場才知道學校沒有電梯及無障礙設備，要到3樓演講，還得要靠幾名學校體育班的男同學將他連同輪椅抬上3樓﹔這讓劉銘相當傻眼，也將學生抬他上3樓的照片PO上臉書，感嘆的表示，只要「有心」，比桃園國中更老的凡爾賽宮都做到了。
劉銘在臉書上感嘆，自己去過法國凡爾賽宮和羅浮宮，這些地方歷史遠比桃園國中更古老，但他們卻營造了無障礙的設施，但桃園國中卻解釋因為學校是50年的老舊建築，所以沒有無障礙的設施﹔當天陪同他一同到桃園國中的市議員黃婉如也表示，原本當天是希望「混障樂團」能夠在桃園國中表演，但到了之後才知道學校沒有表演的場地，只好換成他自己一個人上3樓演講，由於沒有電梯，劉銘還是校方動用了3名體育班的男生，連人帶輪椅整個抬上去的。
個性不服輸的劉銘在他45歲時成立「混障綜藝團」，讓多重障礙的病友，也能有自己的舞台和自力更生的機會﹔劉銘在臉書貼文中提到，「學方表示，該校已是50年的老舊建築，所以沒有無障礙的設施。用老舊建築當理由，乍聽之下，似乎是個很好的解釋。」但劉銘也對校方的說法提出他的見解，「我告訴他們，我去過法國的凡爾賽宮和羅浮宮，他們已是有幾百年的歷史建築，還不是一樣有無障礙的設施。這根本是在是否「有心」要做，而與建築物的老舊，沒有多大的關係。」
劉銘回憶起當年自己求學的階段，也是由同學們抬上抬下的，才能順利的完成學業，他也慶幸自己在這段過程中，沒有發生過任何的閃失，他才能活到今天﹔他也舉例多年前有一位「玻璃娃娃」，就是因為被同學抱上樓的過程中不慎跌倒，而喪失了寶貴的生命。
黃婉如也表示，她感覺相當的諷刺，桃園國中這麼資深的學校，居然對身障朋友這麼不友善﹔今天劉銘只是來表演或是演講，就上不了3樓，那學校如果有身障行動不便的孩子就學，難道也要每天都抬上抬下的冒險嗎？她建議校方可以建置外掛式的電梯供身障者來使用，也希望市府教育局要正視這個問題，營造校園成為身障者的友善環境。