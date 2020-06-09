「混障樂團」團長桃園國中演講　沒電梯學生抬上3樓

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3歲就罹患小兒麻痺重症的劉銘，日前到桃園市桃園國中演講，但令他傻眼的是，到了現場才知道學校沒有電梯及無障礙設備，要到3樓演講，還得要靠幾名學校體育班的男同學將他連同輪椅抬上3樓這讓劉銘相當傻眼，也將學生抬他上3樓的照片PO上臉書，感嘆的表示，只要「有心」，比桃園國中更老的凡爾賽宮都做到了。劉銘在臉書上感嘆，自己去過法國凡爾賽宮和羅浮宮，這些地方歷史遠比桃園國中更古老，但他們卻營造了無障礙的設施，但桃園國中卻解釋因為學校是50年的老舊建築，所以沒有無障礙的設施當天陪同他一同到桃園國中的市議員黃婉如也表示，原本當天是希望「混障樂團」能夠在桃園國中表演，但到了之後才知道學校沒有表演的場地，只好換成他自己一個人上3樓演講，由於沒有電梯，劉銘還是校方動用了3名體育班的男生，連人帶輪椅整個抬上去的。個性不服輸的劉銘在他45歲時成立「混障綜藝團」，讓多重障礙的病友，也能有自己的舞台和自力更生的機會劉銘在臉書貼文中提到，「學方表示，該校已是50年的老舊建築，所以沒有無障礙的設施。用老舊建築當理由，乍聽之下，似乎是個很好的解釋。」但劉銘也對校方的說法提出他的見解，「我告訴他們，我去過法國的凡爾賽宮和羅浮宮，他們已是有幾百年的歷史建築，還不是一樣有無障礙的設施。這根本是在是否「有心」要做，而與建築物的老舊，沒有多大的關係。」劉銘回憶起當年自己求學的階段，也是由同學們抬上抬下的，才能順利的完成學業，他也慶幸自己在這段過程中，沒有發生過任何的閃失，他才能活到今天他也舉例多年前有一位「玻璃娃娃」，就是因為被同學抱上樓的過程中不慎跌倒，而喪失了寶貴的生命。黃婉如也表示，她感覺相當的諷刺，桃園國中這麼資深的學校，居然對身障朋友這麼不友善今天劉銘只是來表演或是演講，就上不了3樓，那學校如果有身障行動不便的孩子就學，難道也要每天都抬上抬下的冒險嗎？她建議校方可以建置外掛式的電梯供身障者來使用，也希望市府教育局要正視這個問題，營造校園成為身障者的友善環境。