幽靈浴巾空中飄移？！原來是離職員工行竊

▲江姓員工用筷子夾取「金雞母玻璃櫃」內的鈔票(米果精品臉書)

飼老鼠咬布袋！台中市「米果直播精品店」江姓員工監守自盜財務被開除後，竟然再侵入公司行竊，行竊時披上一條大浴巾蓋住整個人避免被認出，但百密也有一疏，還是不慎露出禿頭及臉部；員工與老闆於6日通力合作守住江嫌住處再報警逮人，第二警分局立人派出所依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。台中市北區山西路的「米果直播精品店」是一家實體店並做線上直播叫賣的店，店內有許多居家用品、皮件、皮包等精品。周姓老闆表示日前江姓男子沒有工作來求職，雖然店內沒有缺人，但還是好心收留他，讓他在店內打雜。詎料江姓員工手腳不乾淨，於5月14日偷了同仁的錢，及於5月20日偷公司的公款，被周老闆查出後還是一再原諒他，甚至反而再借他一些錢，結果江姓員賊性不改，周老闆死了心將他開除。6月6日周老闆及員工開店門營業時，發現店內遭侵入竊盜，從監視器發現一個全身包著一條大浴巾的人在店內「飄來飄去」、翻箱倒櫃，還持筷子夾取「金雞母」玻璃櫃內的千元鈔，然百密也有一疏，最後還是露出禿頭及臉部，被認出就是離職的江姓員工。員工們趕往堵住江男住處大門口，周老闆前往第二分局立人派出所報警，帶領員警到江嫌住處將江嫌逮捕。員工將江嫌裹著浴巾行竊的搞笑畫面，後製剪輯並配上頑皮豹音樂上傳臉書專頁，分享好心沒好報及捉內賊的過程。