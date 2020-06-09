疫情影響血庫告急　警廣臺中分台號召捐血紓困

新冠肺炎疫情衝擊，民眾捐血意願低落，台中捐血中心4種血型安全存量拉警報！警廣臺中分臺9日發起「空中傳愛．挽袖捐血」協助紓困，吸引大批民眾熱心響應，臺中捷運公司董事長林志盈一馬當先，挽袖捐血500cc，這是他第19次捐血，深切感受捐血有益健康，又能「捐血一袋，救人一命」。

警廣臺中分臺長鮑靜娜表示，警廣臺中分臺一年舉辦3次捐血活動，今年受到疫情影響，原本三月舉辦的捐血活動，為免群聚感染喊停。如今疫情趨緩，考量台中捐血中心血庫鬧血荒，４種血型存量均告短缺，決定今天恢復六月例行的捐血活動，呼籲民眾挽袖捐熱血，共襄義舉。

▲臺中捷運公司董事長林志盈挽袖捐血500cc，為血庫告急貢獻二袋熱血。（圖／金武鳳攝，2020.6.9)

捐血活動在台中市黎明辦公區大禮堂舉辦，連日大雨後天氣放晴，捐血民眾相當踴躍，原訂9時開始，８時許就有人排隊等待。其中，

臺中捷運公司董事長林志盈挽袖

捐血500cｃ，希望為血庫紓困助一臂之力。

林志盈董事長是熱心捐血人，記憶中，已捐血19次。他說，捐血能救人，也有益健康，每次捐血後，總覺得神清氣爽，感覺捐血是利人利己的事，鼓勵大家踴躍響應。

▲台中區監理所響應警廣捐血活動，除了有員工挽袖捐血，也在現場宣導各項措施。（圖／金武鳳攝，2020.6.9)

為了防疫安全，捐血活動落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，確保捐血人在安全的環境中完成，讓捐血人更能安心捐血。一天下來，總計募血300多袋入庫。





鮑靜娜表示，這項捐血活動， 號召許多單位熱情參與，包括高速公路交通安全宣導、治安、交通趣味問答、節約用電宣導、監理業務、行車安全宣導等活動。另維他露基金會、元大投信、行政院農委會種苗改良繁殖場、CSD中衛等都提供各式小禮物，只要捐血民眾，即可獲得企業提供的飲品、不銹鋼保溫瓶、天使花5吋小盆栽等，現場氣氛熱絡。

















