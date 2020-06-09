影／2020中彰輪動季活動　要給小朋友快樂暑假

隨著疫情逐漸趨緩，為鼓勵民眾從事戶外活動，彰化市公所今（9）日宣佈暑假期間將在彰化市中彰運動公園「親子夢想輪動場」舉辦「2020中彰輪動季」活動，規畫有滑步車、直排輪、遙控模型及滑板等四大主題活動週，邀請中彰地區市民朋友一起參與。
彰化市公所計畫在今年暑假7月20日至8月15日，在中彰運動公園親子夢想輪動場舉行「2020中彰輪動季」活動，依場地性質，安排有滑步車、直排輪、遙控模型及滑板等四大主題活動，由各主題專業運動團體共同主辦，希望能讓大小朋友共度暑假歡樂時光，有興趣可洽各主題主辦單位報名。
彰化市公所主任秘書陳永軒表示，「2020中彰輪動季」活動內容包含主題夏令營以及主題週末活動，結合彰化慈生仁愛院（老居工坊）、彰化家扶中心、YMCA等公益慈善團體共襄盛舉，除夏令營活動相關盈餘捐給彰化家扶中心外，更號召企業贊助弱勢家庭兒童參與主題夏令營，一起創造2020年後疫情時代親子暑假美好記憶。
立法委員黃秀芳表示，日前和市長林世賢一起到中彰運動公園會勘，遇到帶小朋友來這騎腳踏車的家長反應這裡環境非常安全，希望和公所一起努力打造中彰運動公園成為各縣市家長帶小朋友從事親子運動的最佳場所。
彰化市公所打造中彰運動公園成為特色運動公園，親子夢想輪動場原本的設計是以直排輪為主，因場地安全且有一定刺激性，吸引滑步車愛好者前來，位於中興路與台74線橋下，便捷的交通位置，開車前往相當方便。
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