台南知名牛肉麵老店滷味被嫌貴　業者：不怕比較

▲網友在臉書社群貼文，「沒吃過這麼貴的滷味」。（圖／記者陳聖璋翻攝）

▲該牛肉麵店的牛肉麵深獲老饕喜愛。（圖／記者陳聖璋攝，2020.06.09）

台南南區１家50多年的知名牛肉麵老店，日前遭網友在臉書社群貼文，表示切2片海帶、一顆滷蛋及一塊豬耳朵，竟要價180元，引起網友熱議，雖然多數網友認為「太貴」，但也有民眾指該店的滷味「值得這個價錢」；黃姓業者也強調，店內的滷味不僅真材實料，醃滷的功夫更是獨到，「不怕比較」。日前網友在台南爆料公社貼文，指「台南大成路某間有名的牛肉麵，2個海帶、一顆滷蛋、一塊豬耳朵這樣要180元？？我是沒吃過這麼貴的滷味，其他人有吃過嗎？」。貼文引起網友熱議，網友留言「算錯了吧？」、「有墾丁貴嗎？」、「貴幾十年了啦~但麵好吃~滷的牛肉也好吃~」，多數網友都嫌貴，更有網友說「老字號就是任性~哈哈哈」，但也有民眾表示，念書時就時常去該店吃麵，滷味醃滷入味，其它地方吃不到這麼道地的滷味，他認為「真的好吃，值得這個價錢」。黃姓業者指出，店內滷味用的都是真材實料，海帶是日本進口的昆布，與一般坊間麵店的不同，每個30元，滷蛋用的是鴨蛋，並非雞蛋，每顆15元；醃滷入味、入口即化的豬耳朵每兩35元，牛筋與牛肚每兩60元。滷味都是長時間、獨到的技術醃滷，長久以來確實都有消費者嫌貴，但與其它麵店比較過後，多數消費者都能接受這個價格，黃姓業者說，他不怕消費者比較，但滷味沒有標價的問題，會設法改善。據了解，該牛肉麵店成立於民國55年，發跡於台南市水交社空軍眷村，在當地是非常知名的牛肉麵店，原本是開在水交社眷村的巷內，因水交社拆除改建，才搬到大成路現址。該店的牛肉麵、牛筋麵及各式滷味，是許多老饕的最愛，雖然滷味價錢偏高，但許多食客仍是肯定其美味，價格也能接受。