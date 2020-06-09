服務處遭韓粉抗議　王浩宇臉書貼文在會勘　網友爆未到場

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▲還有網友貼圖到彭俊豪臉書表示，「彭議員，那是你的黑白鞋嗎？在王浩宇臉書尋獲？」（圖／翻攝「彭俊豪」臉書）

桃園市議員王浩宇位於中壢的服務處昨(8)日遭到民眾包圍抗議，但他透過臉書貼出與同黨議員彭俊豪會勘的照片，強調雖有韓粉在抗議，但原有行程沒有取消，事後卻被網友抓包，指王根本沒在會勘現場王浩宇最後澄清表示，參與會勘的是專業的同仁，請大家不要受有心人士挑撥，傷害他和其他民進黨議員的感情。8日下午大批民眾包圍其位於中壢區的服務處，高呼「罷免王浩宇」，同一時間，王則透過臉書PO出會勘淹水行程照片表示，「韓粉在抗議，我們在忙著中正路二段淹水會勘，沒有取消原有行程。」不過有眼尖網友拿彭俊豪臉書中會勘現場照片與王浩宇臉書中的照片比對，發現現場只有彭俊豪等人，未見王浩宇，質疑「王浩宇淹水會勘竟然沒有入鏡?」，還要網友「請指出照片中有浩宇的地方」，還有網友特別傳訊問彭「這傢伙(指王)又在收割你了」。今（9）日彭俊豪也針對網友的質疑做出說明，昨天那場會勘是他跟王浩宇議員辦公室分別收到陳情後，由他和王浩宇辦公室的陳主任以及養工處相關單位到場現勘，也研議相關解決方式，他表示，最重要是如何給解決地方上的問題、解決民眾的需要，「地方上的事務沒有誰收割、誰不收割的問題。」王浩宇今天也在臉書發文回應，關於解決淹水問題，雖然韓粉來玩，規劃好的會勘行程還是要照常，才不會耽誤到市民的福祉。他說，感謝大家的質疑，澄清辦公室採用專業分工制度，負責此案的同仁在工務局、水務局任職7年，曾經承辦相關業務，同時也有土木碩士的學歷，由他代表出席提供專業意見，絕對是最適當的安排。王浩宇指出，直轄市議員可以請最多6到8個助理，如果只是跑場真的非常可惜，所以他自掏腰包、用高於業界的薪水，請到很多專業的夥伴，來幫中壢人做事。他強調，自己不是水務專業，但他尊重專業，認為組成一個好的團隊是非常重要的，希望部分有心人士，不要藉此做文章，或是挑撥他跟民進黨其他議員的感情。