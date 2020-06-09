影／疫起來響應「愛老人‧動起來」　端午關懷活動

▲華山基金會在芬園鄉農會辦理疫起來響應「愛老人‧動起來」端午關懷公益活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

端午佳節將屆，又到了端午飄香粽的季節，家家戶戶團圓包粽子、繫香包、掛艾草，角落裡卻有許多落寞身影。今（9）日，華山基金會在芬園鄉農會邀請芬園鄉農會與櫻花獅子會響應「愛老人‧動起來」端午關懷公益活動，表達對長輩的關懷與尊敬，讓獨居的老人家可以感受佳節的氣氛。

「每逢佳節倍思親」，華山基金會芬園鄉愛心天使站特別舉辦「愛老人‧動起來」端午關懷活動，邀芬園鄉鄉長林世明、芬園鄉農會總幹事黃翊愷、國際獅子會300-C3區第一專區主席許玲華、櫻花獅子會林彩媚會長一同出席，把象徵照顧孤老的三寶-「服務」、「經費」和「義工」貼在送愛到家的愛心牆上，希望用愛串聯各方力量，呼籲社會各界與善心民眾，照顧弱勢長輩不能等，讓全台孤老在防疫期間不孤單。

▲華山基金會辦理疫起來響應「愛老人‧動起來」端午關懷公益活動，芬園鄉農會家政班表演才藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，華山長期照顧芬園鄉在地孤老，農會也全力支持，這次出動家政班協助包粽子和織提袋贈送給在地獨居長輩，國際獅子會300-C3區第一專區主席許玲華也特別藉由活動，呼籲社會各界與善心的民眾，照顧弱勢長輩不能等，防疫也要做公益。

華山芬園愛心天使站長張偉鴻表示，突如其來的新冠疫情，造成國人生活型態及經濟活動驟變，連帶讓募款不如預期，華山基金會第一季捐款就較去年減少三成五，若情況持續下去，恐影響弱勢長輩服務，使長輩的生活處境雪上加霜，期望社會大眾繼續給予支持，有錢出錢、有力出力，共同守護台灣的長輩。