虛擬貨幣投資糾紛頻傳　「買你個幣」MV上架反詐騙

隨著虛擬貨幣在全球掀起投資熱潮，各種宣稱高投報率的理財產品衍生投資糾紛層出不窮，長期研究虛擬貨幣與區塊鏈市場的玩真創意執行長彭冠今，曾因投資虛擬貨幣慘賠200萬元，為提醒民眾謹慎理財，自掏腰包拍攝反詐騙RAP版洗腦歌「買你個幣」MV，上架一周，點擊率達數萬。





彭冠今表示，虛擬貨幣源於2008年金融海嘯時的比特幣，當時被當作是避險而創造出來，但是近幾年不同的加密貨幣陸續誕生，衍生各種不同的應用及話題。由於虛擬貨幣的其中之一特性為「去中心化」，很多業者運用此特性設計出不同的投資理財配套，且提供單月三成至六成的高投報率，再透過組織的推廣，讓虛擬貨幣的投資理財項目快速延伸發酵，吸引投資客爭相搶進交易市場。





彭冠今指出，所謂「去中心化」，就是在區塊鏈上所有的交易記錄都是公開，但是卻不具名，也因為這個特性，讓許多發起虛擬貨幣投資理財項目的民眾，常因為把虛擬貨幣收了之後便人間蒸發，造成很多投資人錢財損失，他身邊不少朋友都有受騙經驗，少者損失數千元，也有虧數百萬元者，他本身前前後後受騙數次，估計損失逾200萬元。





虛擬貨幣投資糾紛頻傳，彭冠今分析，癥結在於人性貪念，很多人無法抗拒高報酬高獲利誘惑，所以，即使已有許多投資人被騙，只要有新項目發起，照樣有人執迷不悟投資。投資圈有個形容詞「割韭菜」，就是形容有些投資人執迷不悟，一次又一次的受害被騙。





為了讓投資人減少被騙風險，彭冠今自掏腰包80萬元，拍攝製作亞洲第一首以區塊鏈虛擬貨幣為題材的RAP單曲「買你個幣」，除邀請樂壇詞曲創作名人創作洗腦旋律，還以專業拍攝團隊規劃MV製作，上架一周，點擊率達數萬人。





另外，研究區塊鏈已有4年的彭冠今，不僅到處演說區塊鏈專業知識，宣導正確的區塊鏈投資項目選擇方法，更發行了「創富區塊鏈」專書，「只希望大家能謹慎選擇投資項目，不要再被騙！」







