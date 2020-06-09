影／機器人手臂泡咖啡、果凍雕花都行　王惠美讚台灣之光

彰化縣許多自動化技術獨步全台的工廠，彰化縣長王惠美今（9）日走訪勵德自動化有限公司，聽取勵德自動化公司總經理施正德介紹機器人手臂沖泡咖啡的技術，王惠美說，將擬訂後疫情經濟發展的施政措施，吸引年輕人返鄉就業。

隨手一杯咖啡是上班族提神醒腦的好夥伴，但隨著機器人世代來臨，喝咖啡也應當朝向自動化發展，讓咖啡飲用者有另一種選擇，勵德自動化公司看準此趨勢，研發機械手臂自動泡出香醇濃郁的咖啡，在忙碌的上班路上，也能即刻享有現泡品質的咖啡。

勵德自動化公司1988年創立，近年研發機械人手臂運用在無人咖啡、3D果凍雕花，獲得餐飲業界重視，打開外銷市場；施正德導覽目前最夯的智慧機器人自咖啡販賣機，王惠美操作後，拿到美式咖啡與拉花咖啡，大開眼界，稱讚有加。

▲彰化縣長王惠美操作機器人手臂調泡出珍珠奶茶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

施正德又展示尚未問市的第四代智慧機器人自動咖啡販賣機，會沖泡漸層珍奶，王惠美認為未來商機看好，施正德說，他半買半相送給縣立成功高中一部機器人自動咖啡販賣機，盼望讓自動化機器人手臂進入校園，啟發學子研究智能機器人的興趣，王惠美肯定回應，將連繫教育處把自動化教育帶入校園，啟發學子的興趣。

王惠美參訪勵德時說，勵德公司生產的自動化設備、機器人手臂等，是非常先進且必要的技術，可以解決少子化及人力不足的問題，讓產業能夠發揚光大，充沛地方經濟，現場也指示經綠處規劃辦理自動化展覽。

施正德說，勵德公司主攻機械手臂應用、無人商店的經營已近5到6年，無人商店、咖啡、手搖飲領域技術成熟，已外銷至瑞士、德國、日本、韓國、東南亞多國，曾有中國大陸企業想收購勵德，但公司仍選擇根留在臺灣、在彰化而予以婉拒。