影／大甲媽遶境　彰縣府中庭開放300名香客休息

台中大甲鎮瀾宮將於11日展開9天8夜的媽祖遶境活動，為了歡迎大甲媽來彰化，彰化縣政府循往例開放縣府中庭給信徒休息，縣長王惠美強調，依照中央疫情指揮中心相關的防疫規範執行，落實實聯制、控制人數、戴口罩與勤洗手等，並建議改發餐盒，不吃大鍋飯。

▲大甲媽遶境活動即將展開，彰化縣長王惠美歡迎大甲媽來彰化。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣政府友善天后媽祖，尊重民間宗教習俗，照往例開放縣府中庭給香客休息，今年因應新冠肺炎疫情採取總量管制，王惠美說，彰化縣除了歡迎大甲媽來彰化，縣府充分尊重，也會在遶境過程中給予必要的協助，並循往例開放縣府中庭讓信徒休息。縣府中庭總量管制控管人數300人，進入者要登記個人基本資料、量額溫、戴口罩，除了休息喝水之外，要避免在中庭等室內空間進食。

▲王惠美她建議用餐時採買便當，除了喝水，盡量避免在縣府中庭用餐。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）

大甲媽遶境活動即將展開，活動期間有三天在彰化縣，今年鎮瀾宮表明參加人800人，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，依照中央流行疫情指揮中心的防疫指引建議，解封後的防疫措施三項中擇一項進行，戴口罩、保持社交距離、隔板，以遶境活動來說，社交距離和隔板都不可行，只有全程戴口罩、限制人數，並且不吃桌菜，改以餐盒取代。

▲彰化縣政府友善天后媽祖，尊重民間宗教習俗，也會在遶境過程中給予必要的協助。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）

王惠美她建議用餐時採買便當，除了喝水，盡量避免在縣府中庭用餐，希望宗教可以融合防疫，大家能夠在媽祖的保佑之下平平安安度過疫情。