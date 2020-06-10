一怒為紅顏　日本詐欺話務手向外交部及刑事局求救

赴日本擔任電信詐欺話務手的男子「阿程」，與集團失和，忿而寄「求救電郵」到台灣外交部及刑事警察局長信箱，聲稱被拐騙拘禁在日本西尾機房；該集團知悉「阿程」窩裡反後連夜撤離，分批搭機返台；警方逐一逮捕黃姓金主、夏姓幹部等15人，並依「阿程」記憶的4個雲端硬碟密碼，掀開整個組織結構及犯罪紀錄。台中院檢經近兩年調查審理，依組織犯犯罪條例、三人以上共同以電子通訊之傳播工具對公眾散布犯詐欺取財罪，判黃姓金主及夏姓幹部應執行有期徒刑3年8月及1年10月，執行前，令強制工作3年。該詐欺集團於106年結束哥斯大黎加的一波詐欺行動後，黃姓金主於107年5月再指示夏姓幹部召募人手，分批搭機前進日本國愛知縣西尾市，設立詐騙機房對中國大陸民眾進行詐騙取財。犯案手法為，由話務手向中國民眾佯稱其電信費用未繳且涉及不法洗錢，要求被害人將帳戶內的錢匯到指定帳戶監管。擔任話務手的「阿程」因台灣女友鬧分手，欲向幹部借錢提前返台但遭拒，心生怨懟而暗中搞鬼，同年6月23日、24日，竟發出兩封電郵向台灣外交部及刑事警察局局長信箱「求救」，內容為「救救我。我被困在日本。我被拐來我被困在日本西尾市的防災倉庫旁，這邊有公園，我在這旁邊的鐵皮屋被騙來當詐騙集團。地圖衛星檢視， IP為：124.98.77.64，IP國別為：日本（Japan ），可以來救救我嗎，我的護照手機都被沒收了」。「阿程」趁隙逃離機房後，夏姓幹部認該地不宜久留，下令全員撤離躲藏，隔天日本警方前往查緝，但已人去樓空。集團成員分批搭機返台，警方依已返台的「阿程」提供的線索，在台北市、台中太平、大里等地搜索，分別將15名成員逮捕，並根據「阿程」記憶的4個GOOGLE雲端硬碟帳號、密碼，掀開整個組織的犯罪紀錄與資料。集團金主及幹部都遭重判，「阿程」雖然協助警方偵查，然因未合乎自首條件而未獲免刑，法官認為「阿程」仍有參與詐欺犯罪的事實，輕判他有期徒刑4月。