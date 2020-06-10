大甲媽遶境　三層交通管制看這裡

▲起駕6月11日15時至翌日2時全面管制汽、機車進入。(圖／大甲警分局提供2020.6.10)

2020台中大甲媽祖國際觀光文化節系列活動，大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜即將展開，受新冠肺炎疫情影響，主辦單位要求民眾需保持社交距離，且由廟方秩序隊管制鑾轎周邊人數控制在800人，另將宣導信眾以合掌膜拜或線上直播觀看。





台中市政府警察局呼籲，大甲媽祖(11)日凌晨起駕、(20)日回鑾時將達高峰，民眾進入大甲市區可多搭乘大眾運輸交通工具。





另為防範不法宵小伺機扒竊，除規劃設置「機動派出所」加強防竊宣導，更規劃「應變處理小組」來防制暴力鬥毆等違法行為，確保民眾安全；大甲警分局更強調將會依最新修正刑法149、150條如有聚眾三人以上暴力脅迫等罪嚴辦，為防範往年熱情的信眾欲跟隨鑾轎或搶轎，而發生暴力衝突等事件，分局也加強約制轄內信眾、宣導宮廟及陣頭勿滋生事端。



▲回鑾6月20日10-12時彈性管制、12時起全面管。(圖／大甲警分局提供2020.6.10)

大甲媽祖遶境活動大甲分局交通疏導，實施三層交通管制，第一層：規劃行人徒步區





大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。起駕-6月11日15時至翌日2時全面管制汽、機車進入。回鑾6月20日10時至24時全面管制汽、機車進入。





第二層：規劃禁止汽車進入區，大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南(回鑾-育英路、大甲街與新政路以南)、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。起駕6月11日15-17時彈性管制、17時起全面管制。回鑾6月20日10-12時彈性管制、12時起全面管。





第三層：外圍交通疏導管制，道路封閉路段(起駕)：大甲區中山路一段與東安路口至經國路與大安港路口，6月11日17時至翌日2時彈性封閉管制。20日(回鑾)調撥車道管制路段：大甲區經國路與文曲路口至中山路與東安路口南下車道，6月20日8時至20時內側車道調撥為北上方向行駛。





大甲警分局建議民眾行駛方向，1、自國道三號進入大甲市區，下國道三號à左轉甲東路à可至「美人山舊營區」臨時停車場





2、自西濱快速道路進入大甲市區，由西濱快速道路à左右轉大安港路à可至大甲體育場臨時停車場。





3、自清水沙鹿進入大甲市區，由中山路一段à左轉東安路à右轉興安路à左轉新政路à右轉大安港路à可至大甲體育場臨時停車場。





4、自苗栗進入大甲市區，由中山路à右轉經國路à可至大甲體育場臨時停車場。





有關停車場資訊，(一)「美人山舊營區」臨時停車場(約500個停車位)，再徒步進入大甲市區約15分鐘。(二)大甲體育場臨時停車場含周邊道路(約350個停車位)，再徒步進入市區約10分鐘。(三)大甲火車站後方空地停車場(約80個停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。





搭載大眾運輸資訊，大甲警分局表示，坐火車、拜媽祖、不塞車，民眾可以將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。北部：停放於苑裡火車站。中、南部：停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站。搭高鐵至臺中之旅客可於台鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站。





搭公車、來參香、免堵車，民眾搭乘公車，於豐原或臺中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，減少車流直接進入大甲市區造成之交通衝擊。



