跟著書去吃火雞肉飯　還可蒐章兌換紀念品

▲嘉義市衛生局舉辦嘉遊火雞肉飯，食安我嘉最讚新書發表會。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.10）

▲「嘉遊火雞肉飯，食安我嘉最讚」一書。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.10）

來嘉遊客，若不來吃碗火雞肉飯，很有可能會感到虛走一遭，因嘉義火雞肉飯，不但是嘉義最具代表性的美食，更曾是榮獲農糧署票選「台灣十大招牌飯」的第一名，店家對食材的慎選、對新鮮的堅持、對醬汁調理的用心，使得「嘉義火雞肉飯」的美名不脛而走。為讓遊客來嘉吃到美味的火雞肉飯，還要讓遊客吃得安心，嘉義市衛生局特別推出、舉辦「嘉遊火雞肉飯，食安我嘉最讚」新書發表會，書中除了分享日常生活中不可不知的食安小撇步，也網羅了嘉義市食安優選火雞肉飯店家，更設計手繪火雞肉飯結合虛擬互動AR拍照，讓民眾在品嘗火雞肉飯之前，就能先合照一張。衛生局局長張耀懋表示，為了要讓市民朋友以及遊客們安心享用美食，衛生局邀請產、學界領域專家組成輔導團隊，針對環境衛生、從業人員的自我管理及食材的存放方式等重點進行輔導，更與火雞肉飯協會合作出版「嘉遊火雞肉飯，食安我嘉最讚」專書，帶領讀者認識火雞肉飯歷史，傳授如何挑選食材及食安店鋪的秘訣，其中收錄了30家各具特色的火雞肉飯業者經營故事與食安作為，都展現了嘉義小吃對衛生堅持的職人精神。在「嘉遊火雞肉飯，食安我嘉最讚」書中，民眾可掃描AR虛擬互動連結「火雞肉飯，我說了算」挑選火雞肉飯配料後，就能跟可愛的手繪火雞肉飯與衛生局吉祥物—桃麻吉來張有趣的萌照，同時，為了讓讀者能更深入走訪嘉義、認識食安火雞肉飯，民眾還可蒐集輔導認可的食安店家紀念戳章，集滿5枚不同店家戳章，即可兌換獨家手繪火雞肉飯紀念明信片乙組，而前10名還能獲得香包。