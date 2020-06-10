2020日環蝕奇觀　全台首發在雲林

▲縣府特別在水林鄉及口湖鄉舉辦日環蝕天文觀測活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.10）

百年難得一見日環蝕天文奇觀，將於6月21日夏至當天登場，雲林縣更是全台第一個看到日環蝕的縣市，雲林縣政府特別在水林鄉及口湖鄉舉辦日環蝕天文觀測，搭配音樂表演、雲林美食、天文科普教育等豐富活動，現場將發送日蝕觀測專用安全防護眼鏡，更有水林經典景點打卡趣摸彩，有機會將好禮帶回家。縣長張麗善表示，很開心百年難得一見的日環蝕，在雲林縣首發，而水林鄉正位於環蝕帶中心線，更是最佳觀測位置區，縣府特別把握這次機會，在6月21日當天廣邀大家觀賞日環蝕外，安排雲遊山林鄉村體驗，規劃3條遊程路線飽覽水林在地景點風光，包括車港七角井、黃金蝙蝠館、蕃薯社區、尖山腳社區、開台第一庄-顏厝寮社區等地，帶領遊客走訪及認識水林鄉。此外，水林鄉也以生產手工吉他、烏克麗麗聞名國內，活動當天也會安排烏克麗麗表演，讓更多人認識水林鄉的在地特色。文化觀光處長陳璧君指出，這次系列活動相當精彩，6月19日、6月20日兩天分別於虎尾鎮公所虎尾廳及北港大復戲院，邀請台灣天文愛好者楊昌熾老師講解有關天文學與日環蝕的相關知識。6月21日當天在水林鄉水燦林國小，舉辦「這夏好看了 ~ 雲遊水林 看見日環蝕」活動，從上午10時40分開始，安排雲遊山林鄉村體驗，規劃3條遊程路線飽覽水林在地景點風光，民眾當天可於水燦林國小現場排隊免費報名；另也將在水燦林國小舉辦雲林良品美食、水林經典景點打卡趣等活動。此外，當天在口湖遊客中心同樣也安排「吹海風 夏至觀日食音樂饗宴」，從上午10時20分開始，由口湖鄉婦女會運動舞蹈班帶來的舞蹈表演為活動揭開序幕，陸續有豐富的國樂、太鼓、立竿不見影等活動，還有茶席體驗、蚵貝工藝DIY體驗等，為百年難得一見的日環蝕觀賞增添更多樂趣。觀賞日環蝕活動預計從14時30分開始，陸續有爵士鼓、烏克麗麗表演等，日全蝕時間為16時13分至14分，在水燦林國小操場邀請百歲人瑞與現場所有民眾共同欣賞，見證這彌足珍貴的一刻；針對當天留到最後的民眾，現場也將舉辦摸彩活動，將送出住宿券及豐富好禮。此次活動也獲得不少業者共同響應，其中北港朝聖高悅酒店推出優惠房價，限量30間；北港好住民宿也主打六人好友房優惠、好住背包客棧優惠。