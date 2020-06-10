大甲媽11日起駕　沿途「大鍋菜」共餐改餐盒

解封後首場大型宗教活動「大甲媽遶境」將於明(11)晚起駕，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今(10)日呼籲信徒多採線上參與，如到場必須配合人流及防疫規範，「不要鑽轎底」。台中市副市長陳子敬率專案小組前往大甲鎮瀾宮，與鄭銘坤共同宣布相關防疫措施，市府出動近1800名警力協助人流管控。目前規劃每日3輛救護車、6名救護人員全程隨行，並首創防疫補給站提供額溫槍、乾洗手等防疫物資，防疫總動員。陳子敬說，衛生局今年首開先例，沿線設置「防疫補給站」，提供額溫槍、乾洗手供民眾使用，加強防疫宣導；此外，衛生局也協調童綜合、光田綜合及大甲李綜合3家新冠肺炎指定隔離院所，每日3輛救護車、6位救護人員全程隨行，民眾如身體不適可直接求助。陳子敬指出，警察局預估今年參與人數將比往年降低，但警力配置不打折扣，預計出動近1800名警力，協助防疫容留人數管控及維護現場治安；他呼籲信徒依照中央流行疫情指揮中心建議，多多採取線上參與，心意不打折，如要到場必須做好「量體溫、全程戴口罩、勤洗手、現場實聯登記」等防疫措施。鄭銘坤說，鎮瀾宮此次限制參與遶境活動的宗教團體、轎班每組以10人為上限，並提前「造冊」掌握人員名單，每日量體溫追蹤人員健康狀況；過去大甲媽遶境的「大鍋菜」共餐習俗，也將改以「餐盒」方式進行。鄭銘坤呼籲，信徒使用網路直播線上參與，降低群聚可能的感染風險；起駕日現場也將配合中央規定進行容留人數管制，上限800人，民眾如到場請配合於入口處實聯登記，也不要爭相鑽轎底，才是保護自己、保護他人的最佳方法，希望傳承百年的大甲媽遶境在今年走得更有「人情味」。在地立法院副院長蔡其昌表示，為維持安全社交人數的規範，今年不出席起駕儀式，另行前往參拜並擇日參與，不會跟神轎擠在一起。往年回鑾設置的點心攤，碗裝的仙草冰改為礦泉水，落實防疫。