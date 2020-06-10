鎮平國小廁所修繕大翻轉　孩子對上廁所改觀

▲鎮平國小培英館修繕完成啟用，立委張廖萬堅拿出當時會勘照片比較，廁所環境明亮又乾淨。(圖／柳榮俊攝2020.6.10)

為了改善台中許多所學校廁所設施老舊，環境不佳及排水問題，台中市南屯區鎮平國小培英館逾30年的建物，館內的廁所設施早已因年久失修、不堪使用，導致學童在使用上相當不便，校長黃翠琴與學生家長向立法委員張廖萬堅陳情，獲國教署全額補助，今(10)日修繕完成啟用。張廖萬堅表示，過去曾經在培英館舉辦兒童戲劇表演活動，在活動辦理的過程中，發現館內有多間廁所封閉使用，導致孩子在使用上非常不方便，參與活動的家長更反應，小男生與小女生想在育英館內上廁所，還需特別跑到僅存仍能使用的樓層來上廁所，如此恐怕孩子們必須時常憋尿而導致影響身體狀況，因此在獲悉如此狀況後，便全力協助學校爭取經費希望盡快改善，經核算下來，透過教育部專案全額補助，總計486萬，將培英館內的十間廁所已全數改善完成，讓學生對廁所的態度大翻轉，從厭惡變成喜歡。校長黃翠琴表示，培英館是全校七百學童的活動中心，有圖書館、室內運動場所，以及戲劇表演、重要典禮的活動場所，但因建物已經30年，部分廁所老舊破損無經費可以修繕，一間間封閉使用，導致孩童活動上的不便，十分感謝立委張廖萬堅的協助，徹底解決排水、通風、衛生等修繕，更運用各種材質美化廁所，例如讓陽光進入廁間，增加採光，或是結合在地特色製作指示牌，讓孩子們未來能夠不必再擔心廁所老舊、甚至必須憋尿的情況。議員何文海表示，鎮平國小培英館舊廁所漏水，還沒走進去就覺得味道難聞，現在有新廁所，根本不會想靠近；新啟用的廁所燈光明亮又乾淨，使用起來非常舒適。張廖萬堅強調，幫孩子爭取友善的教學環境及豐富的教育資源，一直是自己從政的初衷，今更是首度在廁所中被致贈感謝狀，除了感謝黃校長的別出心裁外，更被孩子們看到嶄新的廁所後那燦爛的笑容給深深觸動，所以未來仍會堅持從未改變的初衷，繼續為孩子們努力，相信孩子就是未來。鎮平國小培英館廁所全數改善完成啟用，校長黃翠琴更偕同家長會與志工隊、議員何文海、張耀中，在地的鎮平里長廖秀麗、楓樹里長陳伯仲、中和里長蔡德勇等人見證兼具藝術及品德教育的全新廁所。