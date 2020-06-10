影／鹿港四季紅夏鬧端陽　復刻傳統民俗活動好吃又好玩

隨著防疫新生活的展開，各界也摩拳擦掌準備迎接端陽佳節，鹿港鎮公所推出鹿港四季紅夏鬧端陽，從6月13日至28日，有桂花巷藝術村的「與藝術家有約」工藝DIY、文武廟的「穿街走巷尋找鹿港味」、公會堂廣場龍舟DIY、吹龍舟比賽、蜈蚣競走等，復刻許多傳統民俗，好吃又好玩。
鹿港鎮長許志宏表示，鹿港四季紅夏鬧端陽活動自6月13日至6月28日止，首先在13、14、21日登場的是桂花巷藝術村的「與藝術家有約」工藝DIY活動，內容有春仔花、木板虎爺彩繪、書寫清風扇、竹蜻蜓、葫蘆流彩、獅頭公仔彩繪、扇子浮水印、鑰匙圈DIY、雞毛毽子、日式香囊、彩繪木片等，非常適合親子一起來同樂。
端午節當天，公會堂廣場上擅長料理的鹿港鎮長許志宏化身阿宏師，將親手製作鹿港傳統在端午節當天必食的蚵仔饘䬾〈煎堆〉，麵糊加蛋，再加上鹿港特產新鮮蚵仔，變成創意美食，歡迎大家來嘗鮮；另外還有香包DIY、彩繪立蛋、新祖宮炒米粉等，都是端午節當天的限量版，福鹿溪在端午節當天更有最激烈的端午龍舟賽決賽，今年共有50隊競賽跟6隊表演組參與，精彩可期。
文武廟在25日至28日有「穿街走巷尋找鹿港味」活動，包括水印木刻版畫展及DIY體驗、文武廟尋寶趣、陸上行舟競賽等，優勝者有獎金，參加者贈送商圈折價券等好禮；以及龍山寺書畫展與DIY體驗、攝影展、俚語闖關小遊戲等，讓遊客倘佯在古蹟天地裡，感受鹿港特有的傳統文化之美。
公會堂廣場在26日至28日3天，推出逗趣的龍舟DIY、吹龍舟比賽、蜈蚣競走等，參加者除了獲贈香包、老街及廟口商圈折價券之外，優勝者也有獎金可以立刻消費使用，真正是好康大放送。
許志宏表示，鹿港端午節是一年中最重要的節慶，緣起於民國67年的全國民俗才藝活動，由鹿港國際青商會、天后宮等地方社團、寺廟接棒舉辦，至2006年擴大舉辦成為鹿港慶端陽，並列為交通部觀光局推廣的全台12大節慶活動之一，鹿港鎮公所為推動鹿港一年四季各有不同活動，自今年起以鹿港四季紅夏鬧端陽為名，增加很多與遊客互動的趣味遊戲，希望在夏天吸引遊客熱鬧遊鹿港，體驗小鎮端午節的特殊風情。
許志宏邀請各地民眾在6月13、14、21日來體驗工藝DIY，親子同遊樂趣加倍，端午節四天連假的夏鬧端陽活動，有看划龍舟比賽，品嘗蚵仔饘䬾〈煎堆〉，彩繪立蛋、做香包，還可以到文武廟尋寶、龍山寺看書畫展，讓榮獲臺灣城鎮品牌獎金獎的鹿港小鎮，永遠魅力無窮。
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