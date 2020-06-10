藥師轉行研發低鉀蔬菜　獲國發基金創業天使投資

▲藥師黃明發（中）轉行研發低鉀蔬菜造福腎友，獲得國發基金及王國雄（左）的萌芽創投挹注千萬資金。（圖／金武鳳攝，2020.6.10)

藥師出身的智耕創新公司執行長黃明發，不忍洗腎岳母無法享用新鮮蔬菜，3年前轉換跑道當農夫，成功栽種低鉀蔬菜，解決腎友飲食問題，最近

獲得行政院國發基金創業天使投資方案及萌芽創投共同挹注1000萬元，首開國發基金投資農業項目先例。

黃明發表示，有了資金挹注，除了能擴大低鉀蔬菜栽種規模，將投入低鉀水果研發，造福更多人。

現為國立中興大學博士生的黃明發，原本擔任藥師。3年前，發現洗腎多年的岳母，為了控制飲食中「鉀」的攝取量，總要將蔬菜切碎後，以清水汆燙才能食用，完全無法享用蔬菜清脆口感。為此，他毅然轉行投入低鉀蔬菜創新與研發，成效卓越，先後獲得教育部創新創業獎、科技部萌芽計畫補助，去年5月低鉀蔬菜正式量產上市。

▲藥師黃明發轉行研發低鉀蔬菜，並創立智耕創新公司，最近獲得國發基金創業天使投資800萬元。（圖／金武鳳攝，2020.6.10)

黃明發表示，目前，成功上市的低鉀蔬菜有小白菜、青江菜、莧菜、空心菜、油菜、小松葉、萵苣等7種，2019年11月獲經濟部中小企業創新研究獎，中部各大醫院均已鋪貨外，也在楓康超市十多個據點上架，造福腎友，也方便一般民眾食用。今年鎖定低鉀水果列為研發目標。

智耕創新是台灣農業首次拿到國發基金天使投資方案團隊，追溯原由，背後推手竟是王品集團前副董事王國雄。王國雄指出，「智耕」執行長黃明發孝順岳母的故事感動了他，今年1月萌芽創投率先投資200萬元，拋磚引玉，讓智耕創新拿到國發基金創業天使投資方案，投資金額達800萬元。





黃明發表示，目前耕種基地僅有300坪，產能受限，儘管他已經另外找到1200坪溫室，但擴大規模需要資金挹注，如今獲得1000萬元投資，有如及時雨，不但可以擴充設備及產能，今年也將投入低鉀水果研發，首波鎖定營養好吃的小番茄，預計年底即可上市。





萌芽創投公司董事長王國雄也是社會企業成真咖啡創辦人，他期許智耕創新能再開發適合糖尿病患者食用的蔬菜，造福更多人，並且在公司營運上軌道後，本著企業的社會責任，提撥一定比例的利潤回饋社會。成真咖啡創業以來，每杯咖啡都拿出50%利潤，捐做非洲水資源計畫基金，為非洲國家挖井找水源，成就社企咖啡美名。







